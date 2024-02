Terpopuler Bisnis: Anggota Timses Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN Tuai Kritik, Divestasi Saham Vale Indonesia Sah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin, 26 Februari 2024, dimulai dari anggota tim sukses Prabowo-Gibran yang diangkat jadi komisaris BUMN menuai kritikan.

Berikutnya ada berta tentang Bulog yang menjamin stok beras cukup sampai Lebaran. Selanjutnya ada berita tentang hasil pemilihan presiden yang belum resmi, tapi program makan siang gratis sudah dibahas oelh Jokowi.

Lalu ada berita tentang dampak penerapan cukai minuman berpemanis yang akan dimulai pada tahun ini. Terakhir, berita tentang divestasi saham Vale Indonesia yang akhirnya ditandatangani di harga Rp 3.050 Per Saham.

1. Anggota Timses Prabowo-Gibran Diangkat Jadi Komisaris BUMN Menuai Kritikan

Penunjukan anggota Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai sejumlah kritikan.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mempertanyakan kompetensi mereka sebagai komisaris perusahaan plat merah tersebut.

Diwartakan sebelumnya, dua orang yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo-Gibran, diberi jabatan komisaris di sejumlah BUMN. Mereka antara lain Prabu Revolusi yang diberi jabatan Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional.

Berikutnya, Bulog jamin stok beras aman...