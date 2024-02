Catat Lonjakan Jumlah Penumpang di Awal Pekan, Ini Imbauan KAI Commuter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter melaporkan peningkatan jumlah penumpang pada hari kerja, terutama pada hari Senin. Rata-rata volume penumpang Commuter Line Jabodetabek pada Februari adalah 942.154 orang per hari, dengan rata-rata volume pada setiap hari Senin mencapai 950.393 orang.

Karena itu, Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, menyarankan pengguna untuk kembali ke Jakarta atau lokasi kerja mereka pada Senin pagi dengan memanfaatkan keadaan Commuter Line yang biasanya lebih sepi yaitu pada akhir pekan.

Anne menyebut, pada Minggu, 18 Februari 2024, hingga pukul 14.00 WIB, jumlah pengguna Commuter Line Jabodetabek mencapai 272.040 orang. Stasiun Tanah Abang menjadi tujuan terbanyak dengan 29.418 orang.

Keberangkatan terbanyak pada akhir pekan ini terjadi di Stasiun Bogor dengan 16.148 orang. Stasiun Tanah Abang pada waktu yang sama mencatat 12.703 orang naik dan 29.418 orang turun. Volume pengguna Commuter Line pada akhir pekan minggu sebelumnya mencapai rata-rata 703.107 orang per hari.

Saat ini untuk melayani pengguna, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.061 perjalanan commuter line Jabodetabek tiap harinya. KAI Commuter juga mencatat persebaran penggua pada hari kerja masih terpusat pada jam sibuk pagi (06.30 – 08.30 WIB) dan sore hari (16.00 – 18.00 WIB).

Sementara itu, Anne juga menjelaskan bahwa KAI Commuter saat ini mengoperasikan 56 perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta setiap hari, dimulai dari pukul 05.00 WIB hingga 22.45 WIB. Selama Februari 2024, rata-rata volume pengguna pada hari kerja mencapai 6.142 orang per hari, sedangkan pada akhir pekan jumlahnya adalah 5.387 orang.

Untuk layanan Commuter Line Merak, KAI Commuter menjalankan 14 perjalanan per hari dari pukul 05.05 WIB hingga 21.22 WIB. Selama bulan Februari, total volume pengguna Commuter Line Merak mencapai 200.404 orang, dengan rata-rata 10.071 orang per hari pada hari kerja dan 13.720 orang per hari pada hari libur/akhir pekan.

