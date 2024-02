Terpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak dibaca adalah mengenai prediksi Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengenai program makan siang gratis. Yusuf menilai program tersebut nanti akan berujung pada penambahan utang luar negeri Indonesia. Pasalanya, pendapatan pajak belum mampu mendanainya, pun jika diambilkan dari alokasi dana subsidi BBM akan menyebabkan lonjakan inflasi.

Berita lain yang banyak dibaca adalah mengenai Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan timnya masih mengkaji wacana pemangkasan subsidi energi demi merealisasikan program makan siang gratis.

Lalu berita mengenai jadwal, syarat, dan cara mendaftar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024.

Kemudian berita tentang pengamat pasar uang, Ariston Tjendra yang memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berpeluang melemah pada pekan depan. Pemilihan presiden atau Pilpres satu putaran tidak mampu memperkuat rupiah.

Berita kelima mengenai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Bambang Susantono, mengungkap, banyak investor khususnya investor asing yang bertanya mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara setelah Pemilu 2024.

Ekonom Prediksi Program Siang Gratis Berujung pada Utang Luar Negeri

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet merespons soal rencana pemangkasan subsidi BBM untuk mendanai program makan siang gratis. Program tersebut dijanjikan oleh Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kini unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024.

Yusuf menilai pendanaan utama dari pajak dalam waktu dekat belum mampu mendanai program makan siang gratis yang diperkirakan membutuhkan Rp 400 triliun. Sedangkan rencana pemangkasan anggaran subsidi BBM akan mendorong kenaikan inflasi.

"Akhirnya, pembiayaan dari utang masih jadi alternatif utama di luar realokasi anggara yang disebutkan di atas," kata Yusuf saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Walhasil, menurut Yusuf, potensi pemerintah menambah utang cukup besar. Sehingga dalam waktu dekat, ia memperkirakan rasio utang belum mampu ditekan sampai 30 persen terhadap produk domestik bruto atau (PDB).

Sedangkan pemangkasan anggaran BBM, ujar Yusuf, dapat memicu kenaikan inflasi seperti yang terjadi pada 2022 lalu. Pada kuater empat 2022, inflasi meningkat hingga 5,95 persen secara tahunan. Musababnya, harga BBM mempunyai proporsi basket yang cukup besar dalam perhitungan inflasi.

Pendaftaran CPNS 2024: Jadwal, Syarat dan Cara Daftarnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan rencana seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024. Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi.

“Sehingga tahun ini akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2, 3 juta formasi,” kata Jokowi dalam video yang diunggah akun Instagram @kemenpanrb, Jumat, 5 Januari 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CASN sebagaimana arahan Presiden. Untuk pelaksanaannya, akan dibuka seleksi CASN sebanyak tiga kali dalam satu tahun pada 2024.

“Untuk mengakomodasi formasi tersebut, BKN menyelenggarakan seleksi CASN 2024 sebanyak 3 periode,” ucap Haryomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024, dikutip dari laman BKN.

Dia menjelaskan, pada periode pertama, dilakukan pengumuman dan seleksi administrasi CPNS serta sekolah kedinasan yang akan dimulai pada minggu ketiga Maret 2024. Selanjutnya, periode kedua akan dilaksanakan penerimaan CPNS dan PPPK pada Juni 2024. Sedangkan periode III akan dilakukan penerimaan CPNS dan PPPK pada Agustus 2024.

Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Gibran: Saya Belum Dilantik Sudah Pada Ribut

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan timnya masih mengkaji wacana pemangkasan subsidi energi demi merealisasikan program makan siang gratis yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto.

“Nanti kami kaji lagi (pemangkasan subsidi energi) nggih (ya), anggarannya, sasarannya," ucap Gibran usai menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-279 Tahun Kota Solo di Taman Balekambang Solo, Sabtu, 17 Februari 2024.

Dia meminta agar masyarakat tenang. Sebab dia bersama Calon Presiden (Capres), Prabowo Subianto saat ini saja belum dilantik. Menurutnya saat ini masih fokus mengawal penghitungan suara riil (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Tenang saja nggih. Saya belum dilantik sudah pada ribut. Ya, tenang saja nggih,” katanya santai.

Sebelumnya Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan pemerintahan baru akan mengurangi subsidi yang tidak perlu untuk membiayai program makan siang gratis bagi anak sekolah yang diusung oleh Prabowo. Subsidi yang tak perlu itu termasuk subsidi energi sebesar Rp 350 triliun. Eddy menilai 80 persen penerimanya merupakan masyarakat mampu.

Analis Sebut Rupiah Masih Melemah meski Pilpres Satu Putaran, Ini Alasannya

Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berpeluang melemah pada pekan depan. Pemilihan presiden atau Pilpres satu putaran tidak mampu memperkuat rupiah. Menurut dia, pengaruh ekspektasi pasar terhadap masa depan kebijakan moneter Bank Sentral AS alias The Fed masih besar pada pergerakan rupiah dan dolar AS.

“Efek Pemilu satu putaran tertutupi oleh ekspektasi terhadap kebijakan The Fed ini,” ujar Ariston ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 17 Februari 2024. Padahal, kata dia, Pemilu satu putaran memberikan sentimen positif ke pasar keuangan Indonesia yang terlihat pada pergerakan positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ariston menjelaskan, pada pekan ini ada data yang berkaitan dengan inflasi bulan Januari yaitu data Consumer Price Index (CPI) dan Producer Price Index (PPI). Keduanya tercatat lebih baik dari prediksi yang menunjukkan bahwa inflasi AS masih sulit turun ke arah target Bank Sentral AS di level 2 persen. Padahal, data penjualan ritel AS pada Januari lalu menunjukkan penurunan.

“Korelasinya, seharusnya bila demand turun, harga turun. Tapi malah sebaliknya. Ini mendorong ekspektasi pasar bahwa the Fed akan menahan suku bunga acuannya lebih lama lagi,” kata dia.

Pada awal pekan depan, Ariston mengatakan indeks dolar kemungkinan masih akan menguat terhadap rupiah, sembari menantikan data-data AS yang baru.

Kepala OIKN: Banyak Investor Asing Tanya Kelanjutan Pembangunan IKN Usai Pemilu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Bambang Susantono, mengungkap, banyak investor khususnya investor asing yang bertanya mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara setelah Pemilu 2024. Ia menegaskan, pembangunan IKN tetap akan dilanjutkan karena sudah dijamin Undang-Undang.

"Habis 2024 bagaimana ya? Ini sebelum Pilpres yang tanya banyak banget apalagi investor luar negeri, bertanya selalu begini, 2024 bagaimana?," ujar Bambang dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN yang dipantau secara daring dari YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Bambang menyebut, dia meyakinkan investor bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan karena sudah diatur dalam Undang-Undang. Menurut Bambang, regulasi ini sudah cukup kuat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan IKN.

"Kita punya Undang-Undang. Jarang lho ibu kota baru di tempat lain punya Undang-Undang. Biasanya political decision. Itu menurut saya kuat sekali. Mau ubah Undang-Undang bisa, tapi harus lewat parlemen, ke DPR. Silakan, enggak gampang. Sudah ada legal standing," kata Bambang.

Saat ini, kata Bambang, pembangunan IKN baru masuk tahap pertama yaitu pada periode 2022-2024. Pada tahap ini, dilakukan pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan dengan target jumlah penduduk sekitar 260.000 jiwa. "Kita bangun sampai 2045, napasnya harus panjang. Yang kita selesaikan baru tahap pertama dengan jumlah penduduk mungkin sekitar 200 ribuan," kata dia.

