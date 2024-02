Spesial Promo Pemilu 2024: Paket Richeese Rp28.182, Hokben Gratis Takoyaki, hingga Diskon 20 Persen Holland Bakery

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 akan berlangsung besok, Rabu, 14 Februari 2024. Bertepatan dengan momen tersebut, berbagai merek dan gerai makanan dan minuman memberikan promo dengan syarat menunjukkan jari bertinta ungu sebagai tanda pembeli sudah melakukan pencoblosan di Pemilu 2024.

Berikut adalah beberapa gerai makanan dan minuman yang menyediakan “Promo Pemilu” pada esok hari:

1. Richeese Factory: Ada paket 1 Flying Chicken + 1 Rice + 1 Drink dengan harga Rp 28.182 saja. Pembeli nantinya hanya perlu menunjukan bukti telah mencoblos. Promo ini berlaku di seluruh outlet Richeese Factory dan hanya pada 14 Februari, pukul 10.00–21.00. Dapat dilakukan pembelian melalui Dine In, Take Away, dan Drive Thru, serta berlaku kelipatan.

2. D’Cost: Tersedia diskon 50 persen untuk menu-menu pilihan hanya dengan menunjukkan tinta ungu pada 14 Februari. Beberapa menu pilihan yang bisa mendapatkan diskon, di antaranya Ayam Cabe Ijo, Ayam Fillet Saus Asam Manis, Udang Saus Padang, Ikan Fillet Sambal Mangga, Tom Yum Seafood, dan Jamur Tiram Cabe Garam. Promo ini bisa didapatkan tanpa minimum pembelian dengan maksimal pembelian sebanyak 2 menu dalam 1 kali transaksi.

3. Dunkin Donuts: Hanya berlaku di hari pencoblosan, pembeli bisa mendapatkan 6 pcs Donut Classic hanya dengan harga Rp 14.200. Syaratnya, pembeli perlu menjukkan bukti sudah nyoblos kepada kru Dunkin dan melakukan pembelian 6 pcs Donut Classic terlebih dahulu.

4. Bebek Kaleyo: Diskon 30 persen untuk semua menu bebek dan ayam. Promo ini hanya berlaku pada 14 Februari dan harus datang langsung sekaligus dine-in di outlet. Tidak ada minimal pembelian. Syaratnya, pembeli wajib follow Instagram, upload story saat promo, dan mention@bebekkaleyo76.

5. Holland Bakery: Diskon 20 persen untuk semua produk. Caranya, pembeli hanya perlu menunjukkan jari yang bertinta. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di tempat dan tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

6. Dapur Coklat: Beli 1 gratis 1 Iced Chocolate. Promo ini berlaku di seluruh outlet & delivery point wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, Bali, Bandung, Pekanbaru. Berlaku hanya pada 14 Februari untuk seluruh varian Iced Chocolate Cup.

7. Baskin Robbins: Gratis 1 Value Scoop untuk setiap pembelian 1 Value Scoop. Promo berlaku di semua outlet hanya dengan menunjukkan jari pada 14 Februari.

8. Domino’s Pizza: Bebas pilih 3 Medium Pizza hanya dengan Rp 52 ribu per pizza. Selain itu, ada pula promo gratis 3 Pizza Mania dengan pembelian Medium Pizza Cheeseburst tertentu. Promo ini berlaku di Domino's Store seluruh Indonesia dan hanya pada 14 Februari.

9. Haus: Dapatkan free Silky Pudding varian Thai Tea atau Green Thai Tea. Promo ini berlaku untuk pembelian Drink Beng-Beng Caramel ukuran large dan khusus pembelian in-store. Pembeli hanya perlu menunjukkan jari pada 14 Februari.

10. Hokben: Gratis 3 pcs Takoyaki setiap pembelian semua varian hoka ramen varian ukuran large. Dengan menunjukkan jari, pembeli bisa langsung mendapatkan takoyaki. Promo ini hanya berlaku untuk layanan dine-in.

