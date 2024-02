Erick Thohir Unggah Video Ikut Rayakan Imlek Bersama Prabowo, Kampanye?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengunggah video bersama Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto saat merayakan Tahun Baru Imlek. Dalam video tersebut, terlihat dia dan Prabowo berkumpul bersama sejumlah pengusaha di acara Welcoming Blessings in The Year of The Wood Dragon yang berlangsung di Pantjoran, Pantau Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Erick Thohir berujar tahun ini merupakan tahun Naga Kayu yang merupakan simbol kemakmuran. Menurutnya, kemakmuran hanya bisa kita capai jika kita menjaga kerukunan.

"Karena itu kita membutuhkan pemimpin yang tidak membeda-bedakan asal usul maupun agama," kata dia dalam postingan di Instagram pribadinya @erickthohir pada Sabtu, 3 Februari 2024. Dia pun mengatakan perbedaan harus menjadi kekuatan untuk Indonesia bisa terus tumbuh menjadi negara maju.

Dalam video tersebut, Prabowo menyatakan dia akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Termasuk, kata dia, menjadi pemimpin bagi yang tidak memilihnya dan belum mempercayainya.

Menteri Pertahanan itu juga menuturkan Indonesia adalah bangsa yang besar. Menurutnya, masyarakat Indonesia ditakdirkan hidup di negara majemuk yang terdiri dari beragam suku, etnis, agama, dan bahasa.

Dengan demikian, Prabowo menilai kemakmuran hanya bisa terwujud apabila Indonesia dalam keadaan yang damai. "Tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Kita perlu kerjukunan, kita perlu kerja sama," ujar Prabowo.

Dia pun menyatakan sejak muda sudah mengambil sumpah untuk menjaga dan membela seluruh rakyat Indonesia. "Semua suku, agama, ras itu adalah sumpah saya. Bhineka tunggal ika," kata dia.

Unggahan Erick yang mendapatkan lebih dari 2 ribu komentar ini menuai banyak kritik dari warganet. Di kolom komentar, warganet meminta agar Erick mundur dari posisinya sebagai Menteri BUMN sebelum berkampanye. Warganet juga membandingkan Erick dengan Cawapres Mahfud MD yang telah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Indonesia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Tsamara Amany mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir tidak memiliki rencana mundur dari jabatannya meski ikut dalam kegiatan kampanye Prabowo-Gibran.

"Saya pikir enggak, ya, enggak ada rencana dan saya pikir tidak ada kaitan juga ke situ. Kan memang selama cuti, menteri boleh berkampanye," kata Tsamara saat ditemui di Headquarter Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2024.

RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA

