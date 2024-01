Dampingi Prabowo Kampanye, Menteri BUMN Erick Thohir Ambil Cuti Sehari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri kampanye calon presiden nomor dua Prabowo Subianto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dia mengaku cuti pada hari ini.

Acara kampanye ini adalah deklarasi dukungan OjolET (Komunitas Ojol Penggemar Erick Thohir) kepada Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka.

Erick datang terlebih dahulu di acara OjolET (Komunitas Ojol Penggemar Erick Thohir) sekitar pukul 17.04. Prabowo lantas menyusul sekitar pukul 17.14.

Seusai acara, Erick enggan ditanyai oleh awak media. "Cuti," ujarnya singkat pada Jumat.

Ia pun menunjukkan ponselnya yang memuat surat cutinya sebagai Menteri BUMN. Sementara itu, Tsamara Amany memberikan penjelasan.

"Bapak cuti selama satu hari. Jadi kegiatannya full kampanye, benar-benar enggak ada kegiatan," ucap Tsamara pada acara yang sama.

Sebagai informasi, Tsamara Amany adalah Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Kebijakan Publik. Dia juga mengaku cuti dari pekerjaannya pada hari ini.



Sebelumnya, Erick melarang Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan BUMN pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Hal ini tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 yang dikeluarkan pada 27 Oktober 2023.



Poster deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Gibran yang memuat wajah Erick Thohir beredar di media sosial X, yakni lewat akun @MurtadhaO*** pada Ahad, 17 Desember 2023.

Poster tersebut bertuliskan 'YOU ARE INVITED TO: DEKLARASI MUDA BERAKHLAK FOR PRABOWO - GIBRAN CAPRES - CAWAPRES 2024'. Deklarasi itu dilakukan di XXI Plaza Senayan, Jakarta pada Selasa, 19 Desember 2023.

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget! Cc: @bawaslu_RI @KemenBUMN," komentar akun #MurtadhaO***.

Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir mengatakan sah-sah saja jika relawannya menggunakan fotonya dalam poster kampanye. Namun, bukan berarti dirinya datang.

Kala itu, Erick Thohir tak menghadiri acara deklarasi dukungan Muda BerAKHLAK tersebut. "Saya ke Saudi," ujar dia saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Desember 2023.

AMELIA RAHIMA SARI

