Harga Komoditas Pangan 15 Januari, Cabai hingga Minyak Goreng Kompak Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Harga beberapa komoditas pangan terpantau turun per Senin, 15 Januari 2023. Melansir dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, beras kualitas bawah I turun 9,16 persen menjadi Rp 12.400 per kilogram. Sementara beras kualitas bawah mengalami penurunan 7,84 persen menjadi Rp 12.350 per kilogram.

Selanjutnya, beras kualitas medium I turun 10,17 persen menjadi Rp 13.250 per kilogram. Beras kualitas medium II turun 10,27 persen menjadi Rp 13.100 per kilogram. Beras kualitas super I dan super II juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 10,59 persen dan 9,97 persen menjadi Rp 14.350 dan Rp 14 ribu.

Harga cabai yang sempat melambung saat momen Natal dan tbahun Barun, turut mengalami penurunan mencapai 45 persen. Harga rata-rata cabai rawit merah kini berada di angka Rp 41.550 per kilogram.

Sementara itu, cabai rawit hijau turun hingga 38,19 persen, dengan harga mencapai Rp 31.800 per kilogram. Lalu, cabai merah besar turun 34,51 persen menjadi Rp 39.850 serta cabai merah keriting turun 32,41 persen menjadi Rp 39.100 per kilogram. Harga gula pasir juga ikut susut. Gula pasir premium turun 6,37 per kilogram menjadi Rp 16.900, sementara gula pasir lokal turun 2,57 persen menjadi Rp 17.050.

Bawang merah ukuran sedang mengalami penurunan 9,51 persen dengan harga mencapai Rp 38.050 per kilogram, bawang putih ukuran sedang turun 7,28 persen menjadi Rp 38.200 per kilogram.

Ada pula sumber protein yang ikut mengalami penurunan harga, daging sapi kualitas 1 turun 2,1 persen menjadi Rp 135.050 per kilogram dan daging sapi kualitas 2 turun 8,6 persen menjadi Rp 117.950 per kilogram.

Daging ayam ras segar juga mengalami penurunan harga hingga 19,52 persen mencapai Rp 30.100 per kilogram, sedangkan telur ayam ras segar turun 11,05 persen menjadi Rp 25.750 per kilogram.

Minyak goreng juga mengalami tren penurunan harga. Minyak goreng curah turun 3,26 persen menjadi Rp 14.850 per liter. Sementara minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 5,07 persen menjadi Rp 19.650 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 2 turun 4,88 persen menjadi Rp 18.500 per liter.

