Promo Makanan Spesial Nataru, Diskon Rp 50 Ribu di Kimukatsu hingga Bangor Fried Chicken Rp 21 Ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suasana Natal dan Tahun Baru atau Nataru tidak hanya memberikan keceriaan dalam perayaan, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi para pecinta kuliner untuk menikmati hidangan lezat dengan harga terjangkau. Sejumlah restoran dan kedai makanan di berbagai kota di Indonesia telah menggelar promo dan pesta diskon menarik untuk menyambut Nataru 2024.

Kimukatsu

Kimukatsu menghadirkan penawaran istimewa dengan memberikan diskon hingga Rp 50 ribu. Setiap kali melakukan transaksi senilai Rp 200 ribu, pelanggan berkesempatan untuk mendapatkan voucher khusus dari SURPRISE BOX yang dapat digunakan kembali di Kimukatsu. Promo ini berlaku mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Penting untuk dicatat bahwa penawaran khusus dari Kimukatsu ini hanya berlaku untuk pembelian dine in, yaitu untuk makan di tempat.

Raa Cha Suki & BBQ

Raa Cha Suki & BBQ menawarkan sejumlah promo dalam rangka perayaan hari raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Lewat promo Yes! Year End Special, ada potongan harga untuk setiap pembelian paket menu YES 1 (Mix Vegetable A, Chicken BBQ + Beef BBQ, Rice, Ice Lemon Tea) dan paket menu YES 2 (Paket Raa Cha 1, Chicken BBQ, Rice, Ice Lemon Tea). Khusus untuk pembelian dine in (makan di tempat) dengan periode 4 sampai 31 Desember 2023, paket promo ini dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp 71 ribu.

Burger Bangor

Burger Bangor menghadirkan penawaran spesial khusus untuk pembelian offline di Outlet Burger Bangor, yaitu untuk paket Bangor Fried Chicken (BFC). Promo ini berlangsung hingga 31 Desember 2024. Pilihan pertama, BFC Package 1 yang terdiri dari 1 potong ayam, nasi, dan minuman dapat dibeli dengan harga sekitar Rp 21.000. Sementara itu, untuk BFC Package 2, pelanggan dapat menikmati 2 potong ayam, nasi, dan minuman dengan harga sekitar Rp 35.000.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hokben

Menemani kemeriahan akhir tahun, Hokben turut menghadirkan Year End Promo untuk menu tertentu yang dipesan secara dine in (makan di tempat). Mulai dari 2 Hoka Ramen bebas pilih varian dan gratis Tori Ball bisa dibeli dengan harga Rp 73 ribu, pembelian 6 Hoka Hemat diskon menjadi Rp 28 ribu (per porsi), serta 2 Simple Set Teriyaki + 2 Simple Set Yakiniku bisa dibeli dengan harga Rp 165 ribu. Promo ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

Gokana Ramen Teppan

Merayakan akhir tahun, Gokana menggelar promo spesial Year End Special (YES) hingga 31 Desember 2023. Pelanggan dapat menikmati paket lengkap dengan harga terjangkau, dimulai dari Rp 58 ribu, dengan varian paket YES 1, YES 2 dan YES 3. Promo ini bisa dinikmati baik untuk konsumsi di tempat (dine in), pesan bawa pulang (take away), maupun pengantaran (delivery) dan berlaku secara kelipatan.

Pilihan Editor: Libur Nataru, Garuda Indonesia Group Sukses Melayani 71 Ribu Penumpang