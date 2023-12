Tinjau Pasar di Batam Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru, Zulhas Klaim Harga Bahan Pokok Stabil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengunjungi Pasar Pagi Tos 3000, Batam, Kepulauan Riau pada Ahad, 17 Desember 2023. Dalam kunjungannya, ia memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tersebut menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024.

Ia mengatakan secara umum harga bahan pokok di Pasar Pagi Tos 3000 murah dan stabil. "Pasokannya juga aman untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru 2024," kata Zulhas, dikutip lewat keterangan tertulis pada Senin, 18 Desember 2023.

Ia mengaku telah meninjau juga Pasar Bhatupat di Lhokseumawe, Aceh. Menurutnya, harga bahan pokok di pasar itu juga stabil. Bahkan, kata Zulhas, harga cabai di Sumatra ini cenderung sangat murah, yakni di bawah rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil pantauan Pasar Pagi Tos 3000 Batam, Kementerian Perdagangan mencatat harga ayam sebesar Rp 30.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai hijau besar Rp 30.000 per kilogram, serta cabai keriting atau cabai merah besar Rp 45.000 sampai Rp 50.000 per kilogram.

Sedangkan harga cabai rawit hijau mencapai Rp 45.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp 70.000 sampai Rp75.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih tercatat Rp30.000 per kilogram dan bawang merah Rp 35.000 per kilogram.

Zulhas mengaku mengapresiasi tindakan Pemerintah Kota Batam dalam menjaga harga pangan di wilayahnya. Menurutnya, Pemerintah Kota Bata telah berupaya melakukan stabilisasi harga pangan dengan menggelar pasar sembako murah.

Dia berujar pasar sembako murah yang digelar Pemerintah Kota Batam bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini, kata dia, juga dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti asosiasi distributor untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.

