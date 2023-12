Harga Bitcoin Diprediksi Meroket dan Tembus Rp 1,5 Miliar Tahun Depan, Begini Analisisnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga Bitcoin (BTC) diprediksi mampu mencapai harga tertingginya di level US$ 100 ribu pada tahun 2024. Angka ini setara Rp 1,55 miliar (asumsi kurs Rp 15.573 per dolar Amerika Serikat). Hal ini disampaikan oleh Trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur.

“Iya, ada kemungkinan harga tertinggi Bitcoin bisa menncapai US$ 100 ribu pada tahun 2024 mendatang. Sementara harga terendah bisa mencapai US$ 30 ribu,” ujar Fyqieh ketika dihubungi, Ahad, 10 Desember 2023. Saat ini, harga Bitcoin menunjukkan pergerakan yang stabil selama akhir pekan.

Per hari ini, Ahad, 10 Desember 2023, Bitcoin diperdagangkan di harga US$ 43.985 atau setara Rp 684 jutaan (asumsi kurs Rp 15.531,7 per dolar AS).

Menurut Fyqieh, harga terendah Bitcoin dapat terjadi jika kondisi ekonomi global memburuk dan investor menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi di aset berisiko. Sementara harga tertinggi Bitcoin dapat terjadi jika kondisi ekonomi global membaik, perkembangan teknologi blockchain semakin pesat, dan ada katalis positif lain yang mendorong minat investor terhadap Bitcoin.

“Kenaikan harga Bitcoin juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti peluncuran ETF spot Bitcoin di Amerika Serikat,” tuturnya. ETF spot Bitcoin akan membuka akses yang lebih luas bagi investor institusional untuk berinvestasi di Bitcoin. Hal ini, kata Fyqieh, dapat menyebabkan kenaikan permintaan Bitcoin dan dapat mendorong harga Bitcoin lebih tinggi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun ekspektasi penurunan suku bunga AS Bank sentral AS The Federal Reserve alias The Fed telah mengindikasikan bahwa mereka akan mulai menurunkan suku bunga pada tahun 2024. “Hal ini dapat menyebabkan penurunan biaya pinjaman, yang dapat mendorong investasi di aset berisiko, termasuk Bitcoin,” kata dia.

Bitcoin tercatat mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 10 November 2021 di level US$ 69.044,77. Artinya, harga aset kripto itu saat ini sudah jeblok 36,5 persen bila dibandingkan pada dua tahun lalu, di masa kejayaannya saat itu.

Saat ini Bitcoin masih mendominasi dari seluruh aset kripto yang diperdagangkan dengan menguasai 50,1 persen pasar. Adapun nilai kapitalisasi pasar Bitcoin di seluruh dunia saat ini sebesar US$ 860,53 miliar.

Pilihan Editor: Harga Bitcoin Melesat ke Rp 683 Juta, Apakah Bisa Naik Lagi?