Sosok Ignasius Jonan, yang Dilirik Anies untuk Bantu Urus Kereta Api Bila jadi Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor satu Anies Baswedan berjanji bakal melibatkan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam pembangunan transportasi kereta api di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Hal ini akan direalisasi jika Anies menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Anies mengatakan, Jonan menjadi orang pertama yang diundang untuk membahas pembangunan transportasi berbasis rel itu. "Iya, kalau nanti kami melakukan pembangunan kereta api, maka orang pertama yang kami undang adalah Pak Jonan," kata dia pada Selasa, 5 Desember 2023.

Anies menyebutkan janji itu saat mengikuti kegiatan Desak Anies Episode: Banjarmasin di Wetland Square, Jalan, Ahmad Yani, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, Anies menjanjikan pembangunan transportasi kereta api di Kalimantan apabila terpilih di Pilpres 2024. Ia mengklaim Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan daerah dengan mobilitas dan intensitas masyarakat yang tinggi. Namun, transportasi umumnya tak mendukung.

Adapun Jonan dilirik karena dianggap sebagai sosok yang paham ihwal perkeretaapian. Jonan juga dianggap berintegritas dan profesional. Jonan, kata Anies, adalah orang yang sukses dalam bidang transportasi Indonesia.

"Kalau beliau mengatakan layak maka itu layak. Kalau beliau mengatakan itu tidak layak, maka itu tidak layak. Dia orang punya integritas," ucapnya. Lantas, seperti apa profil Ignasius Jonan? Simak informasi lengkapnya berikut.

Profil Ignasius Jonan

Ignasius Jonan adalah mantan Menteri ESDM dan mantan Menteri Perhubungan. Dia lahir di Singapura pada 21 Juni 1963. Saat ini, Jonan menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Unilever Indonesia Tbk.

Mengutip laman Unilever, Ignasius Jonan menduduki posisi strategis sejak Rapat Umum Pemegang Saham pada 24 Juli 2020. Selain itu, Jonan juga menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sebelum diangkat sebagai Komisaris Independen Unilever, sosok Ignasius Jonan dikenal memiliki kontribusi dalam dunia bisnis, serta telah menjadi bagian integral dari sektor korporat. Jonan telah berpengalaman sebagai pemimpin di berbagai lembaga dan institusi seperti Citibank, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Peran Jonan tidak hanya terbatas di dunia korporat. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada periode 2014-2016 dan kemudian melanjutkan prestasinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) pada periode 2016-2019 di Republik Indonesia.

Jabatan strategis yang diterima Jonan tak lepas dari latar belakang pendidikannya. Ia diketahui merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Airlangga. Kemudian dia mendapat gelar Master of Arts in International Relations and Affairs dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. Ia juga mendapat gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari Universitas Airlangga Surabaya

Dilansir dari situs Ikatan Akuntan Indonesia, Penghargaan Akuntan Award pada tahun 2013 dan 2019 merupakan bukti pengakuan atas dedikasinya di bidang akuntansi. Saat ini, Ignasius Jonan memegang posisi sebagai Penasihat Senior di Accenture Indonesia, menunjukkan kontribusinya di dunia konsultasi. Selain itu, sebagai Komisaris Utama/Independen PT Anabatic Technologies Tbk sejak 2021, Jonan terus berperan aktif dalam mengelola perusahaan.

RIZKI DEWI AYU | TIKA AYU | ANTARA

