10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru Desember 2023, Prajogo Pangestu Masih Peringkat Satu

TEMPO.CO, Jakarta - Majalah bisnis asal Amerika Serikat, Forbes, rutin merilis daftar orang terkaya di dunia melalui situs peringkat Real Time Billionaires. Daftar orang-orang paling tajir ini juga termasuk para konglomerat di Indonesia.

Sebagai negara dengan perekonomian dinamis, Indonesia memiliki sejumlah tokoh yang berpengaruh di dunia bisnis. Beberapa di antara mereka menjadi orang terkaya di Indonesia dengan jumlah harta kekayaan paling tinggi di antara pengusaha lainnya. Mereka memiliki bisnis yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari petrokimia, batu bara, perbankan, tembakau, hingga supermarket.

Meski begitu, melansir dari Forbes Real Time Billionaires, per 5 Desember 2023 sebagian besar orang terkaya di Indonesia mengalami penurunan harta kekayaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya adalah penurunan harga saham perusahaan yang dimiliki.

Lantas, siapa saja orang terkaya di Indonesia pada Desember 2023? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Prajogo Pangestu

Orang terkaya di Indonesia pada Desember 2023 yang pertama adalah Prajogo Pangestu. Pada awalnya, dia merupakan seorang pengusaha bidang perkayuan yang telah menggeluti bisnisnya sejak 1970-an. Dia kemudian melebarkan sayap bisnisnya ke sektor petrokimia dengan mengakuisisi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Selain itu, Prajogo juga mempunyai bisnis di bidang batu bara melalui perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi. Total harta kekayaannya mencapai US$ 48,5 miliar per 5 Desember 2023, jumlah ini naik sebesar US$ 926 juta dari bulan sebelumnya.