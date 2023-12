Klaim Harga Bahan Pokok Stabil, Zulhas: Hanya Cabai Memang Masih Mahal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menginjungi Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Desember 2023. Ia mengklaim rata-rata harga bahan pokok di pasar tersebut stabil kecuali cabai.

"Semua masih stabil, beras juga stabil tapi masih tinggi. Hanya memang cabai kita mahal masih," ujar Zulhas saat ditemui usai kunjungan, Senin, 30 Desember 2023.

Dia menyebutkan harga beras saat ini sudah mulai turun namun masih tinggi yakni di angka Rp 13.000 per kilogram. Adapun harga eceran tertinggi (HET) beras Rp 10.900 per kilogram. Zulhas mengatakan kondisi tersebut disebabkan karena saat ini belum memasuki musim panen.

Sedangkan harga telur, kata dia, masih di kisaran Rp 28.000 per kilogram. Lalu harga daging ayam Rp 35.000 per kilogram. Menurut dia, harga dua komoditas ini telah sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Tempo sejumlah harga bahan pokok kian melonjak pada hari ini, Senin, 4 Desember 2023. Berdasarkan catatan Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, kenaikan tertinggi di Jakarta terjadi pada komoditas cabai merah besar.

Tercatat harga cabai merah besar naik ingga 25,27 persen dibandingkan sehari sebelumnya menjadi Rp 103.350 per kilogram. Disusul kenaikan harga cabai merah keriting sebesar 13,5 persen menjadi Rp 98.350 per kilogram. Lalu cabai rawit hijau naik 4,83 persen menjadi Rp 71.650 per kilogram dan cabai rawit merah naik 4,69 persen menjadi Rp 111.650 per kilogram.

Kemudian harga bawang putih ukuran sedang naik 3,81 persen. Bawang merah ukuran sedang pun naik 1,36 persen menjadi Rp 37.150 per kilogram. Harga daging ayam ras segar juga naik 1,91 persen menjadi Rp 34.650 per kilogram.

