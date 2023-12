Tiket Pesawat Semakin Meningkat Jelang Libur Nataru, Ini Imbauan Sandiaga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengakui adanya kecenderungan peningkatan harga tiket pesawat jelang hari libur Natal dan tahun baru atau Nataru. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar segera melakukan perencanaan liburan dan membeli tiket pesawat sebelum libur Nataru dimulai.

"Memang sebelum 15 Desember ini jauh lebih terjangkau harganya. Tapi setelah tanggal 15 Desember, karena ada peningkatan kunjungan, harga tiket cenderung meningkat. Oleh karena itu, saya mengimbau masyarakat melakukan perencanaan kunjungan ini lebih awal," kata Sandiaga usai acara Korea-Indonesia Economic Cooperation Forum in Commemoration of the 50Th Anniversary of Diplomatic Relations di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Kamis, 30 November 2023.

Sandiaga mengklaim, kementeriannya telah melakukan pembahasan mengenai hal ini. Ia juga menyebut pemerintah akan berupaya untuk mendukung masyarakat dalam mobilisasi liburan Nataru. Salah satunya melalui acara #DiIndonesiaAja Travel Fair 2023 yang akan dilaksanakan pada 1-3 Desember 2023 di Central Park Jakarta.

"Sudah kami bahas (tentang tren peningkatan tiket pesawat jelang Nataru), besok (1 Desember) ada peluncuran travel fair. Ini yang kami harapkan promo-promo dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Sandiaga.

Mengenai persiapan liburan Nataru, Sandiaga menyebut Kemenparekraf telah melakukan persiapan dan juga memastikan destinasi wisata siap menghadapi lonjakan wisatawan. Selain menyambut libur Nataru, Sandiaga mengatakan kementeriannya juga telah berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar siap menghadapi waktu libur yang bersamaan dengan musim penghujan.

"Sudah kami kirim surat edaran juga destinasi wisata ini bukan hanya siap menyambut lonjakan dari kunjungan Nataru tapi juga musim penghujan. Jangan sampai mereka tidak siap dan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan," kata Sandiaga.

