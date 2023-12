Rekomendasi 6 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta Terkemuka, Tenggatnya 15 Desember 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira bagi Anda para pencari kerja karena saat ini sejumlah perusahaan swasta hingga BUMN sedang membuka lowongan kerja hingga 15 Desember 2023.

Lowongan kerja terbuka bagi para job seeker dengan pendidikan minimal SMA dan S1 yang baru lulus (fresh graduate) maupun yang sudah berpengalaman. Adapun lowongan kerja yang buka pada tenggat 15 Desember 2023 sebagai berikut:

1. PT Midi Utama Indonesia Tbk

PT Midi Utama Indonesia Tbk atau yang dikenal Alfamidi bergerak di bidang perdagangan umum. Saat ini PT Midi Utama Indonesia Tbk membuka Lowongan kerja untuk Anda. Kesempatan ini diberikan kepada lulusan S1 yang masih menganggur.

PT Midi Utama Indonesia Tbk menyediakan 3 posisi sekaligus untuk lulusan S1. Adapun posisi yang tersedia diantaranya Pengembang TI, Spesialis Auditor, dan Spesialis Pengadaan. Pendaftarannya dibuka hingga 15 Desember 2023. Untuk kualifikasi persyaratannya, dapat Anda cek langsung di akun instagram @kemnaker.

2. PT Kimia Farma Apotek

PT Kimia Farma Apotek (KFA) adalah anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan akta pendirian tanggal 4 Januari 2003. Saat ini PT Kimia Farma Apotek (KFA) kembali membuka lowongan kerja terbaru pada November 2023.

Adapun posisi jabatan yang saat ini tersedia bagi Anda para pencari kerja yang tertarik untuk mengembangkan karir Anda bersama PT Kimia Farma Apotek (KFA) diantaranya Pelaksana Hutang Dagang, Pelaksana Kas Bank, Pelaksana Pajak, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan Apoteker Pendamping.

Untuk kualifikasi dan persyaratannya dapat Anda cek langsung pada website disnakerja.com. Bagi Anda yang berminat, silakan lengkapi semua persyaratannya hingga batas waktu 13 Desember 2023.

3. PT Yamaha Motor Indonesia

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau yang biasa disebut PT YIMM adalah perusahaan besar yang bergerak dibidang industri perakitan sepeda motor. PT Yamaha Motor Indonesia kali ini membuka lowongan kerja cukup banyak, yaitu untuk 13 posisi yang dapat dilamar berbagai lulusan.

Adapun posisi yang dibutuhkan antara lain Operator Produksi, Staff Admin, Industrial Relation Staff, After Sales Staff, Area Marketing Development, Business To Business Specialist, Smart Factory Improvement Staff, Community Coordinator Staff, Quality Assurance Staff, Utility Staff, It Cloud Engineer, Brand & Promotion Staff, dan Area Marketing Development.

Untuk info posisi dan kualifikasi selengkapnya bisa kunjungi website resmi Yamaha Motor Indonesia. Apabila Anda tertarik dan sudah memenuhi salah satu kualifikasi posisi silahkan segera daftar dan lamar melalui link di bawah ini:

https://www.yamaha-motor.co.id/corporate/career/#Job-Vacancies

4. PT LG Electronics Indonesia

PT LG Electronics Indonesia merupakan anak perusahaan dari LG Electronics Inc yang didirikan di Korea pada tahun 1985. Di Indonesia sendiri, perusahaan ini memulai jejaknya pada tahun 1990 dan berpusat di Jakarta. PT. LG Electronics Indonesia bergerak di bidang manufaktur dan memasarkan alat-alat elektronik konsumer, alat komunikasi mobile dan peralatan rumah tangga seperti TV, monitor, Audio Video dan juga produk-produk lainnya.

Saat ini PT LG Electronics Indonesia kembali membuka lowongan kerja terbaru pada Desember 2023. Adapun posisi jabatan yang saat ini tersedia bagi Anda para pencari kerja yang tertarik untuk mengembangkan karir Anda bersama PT LG Electronics Indonesia Persada antara lain Dept. Mould & Dies, Operator Forklift (SIO) dan Operator Produksi. Untuk kualifikasi dan persyaratannya dapat Anda lihat pada laman disnakerja.com. Bagi calon kandidat yang berminat, silahkan mengirimkan CV lengkap ke: eko.andrianto@lge.com dan nadia.rosa@lge.com

5. PT Bio Farma (Persero)

PT Bio Farma (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia di bidang farmasi, menjadi satu-satunya produsen vaksin manusia di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Saat ini PT Bio Farma (Persero), tengah membuka kesempatan rekrutmen untuk posisi Strategi HC & Manajemen Talenta pada Desember 2023.

Untuk menjadi bagian dari tim ini, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

- Lulusan baru dengan gelar S1 Psikologi atau Manajemen.

IPK minimal 3.00 dari kampus terakreditasi "A".

- Keterampilan interpersonal yang baik, mencakup kemampuan komunikasi dan perhatian terhadap detail.

- Mampu menggunakan perangkat lunak seperti MS Excel, MS Word, MS PowerPoint atau Google Docs dan Google Slides.

Bagi Anda yang memenuhi persyaratan di atas, kirimkan lamaran Anda sebelum tanggal penutupan, yaitu pada 1 Desember 2023.

6. PT Mitra Utama Madani

PT Mitra Utama Madani (PNM Gorup) membuka lowongan kerja terbaru dengan penutupan lamaran atau deadline Desember 2023. Lowongan kerja ini terbuka bagi lulusan pendidikan S1 dari jurusan tertentu. Lulusan baru/fresh graduate juga dipersilakan melamar, namun hanya pada posisi tertentu saja.

Adapun posisi yang tersedia di antaranya IT Application Helpdesk, Accounting Staff, dan Staf Pelatihan Wilayah Sumatera. Untuk kualifikasi dan persyaratan lowongan kerja ini dapat Anda lihat pada akun Instagram @mum.id.official.

