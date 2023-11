Citibank Tutup Setelah 55 Tahun Beroperasi di Indonesia, Berikut 5 Tokoh Alumnusnya Termasuk Ignasius Jonan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Citibank NA Indonesia atau Citi Indonesia merupakan kantor cabang dari Citibank NA, anak perusahaan Citigroup Inc. yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Citi Indonesia menjadi mitra perbankan terkemuka untuk lembaga dengan kebutuhan lintas batas di hampir 160 negara dan yurisdiksi. Perusahaan ini menyediakan beragam produk dan layanan keuangan bagi perusahaan, pemerintah, investor, lembaga, dan individu.

Di Indonesia, Citibank telah beroperasi sejak 1968 dan merupakan satu dari beberapa bank berjaringan internasional terbesar di negara ini. Bahkan, Citibank mengoperasikan sembilan cabang di enam kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Denpasar. Jaringan distribusi korporasinya sekitar 776 lokasi di 38 provinsi. Layanannya tersambung dalam jaringan ATM Bersama dengan lebih dari 77 ribu terminal ATM di berbagai lokasi di seluruh wilayah Indonesia.

Citibank resmi menutup layanan consumer banking dan kartu kreditnya di Indonesia pada Jumat, 17 November 2023. Hal ini diumumkan melalui situs resmi UOB, yang telah mencapai kesepakatan untuk akuisisi bisnis consumer banking Citi di Indonesia.

Citibank juga giat memberikan kontribusi sosial dengan gerakan CitiPeka (Peduli dan Berkarya) yang telah berdiri sejak 1998. Didanai oleh Citi Foundation, CitiPeka telah menginvestasikan dana hibah senilai lebih dari US$ 16 juta kepada 58 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjangkau 6,5 juta melalui 44 program yang disediakan.

Bisnis Consumer Banking Citibank Tutup

Dalam situs resmi UOB dijelaskan bahwa Layanan Citibank akan berhenti beroperasi dan dialihkan menggunakan layanan UOB Indonesia. Untuk kartu kredit, layanan berhenti pada 17 November 2023 pukul 20.00 WIB.

Nasabah dapat menggunakan kartu kredit kembali mulai 19 November 2023 pukul 15.00 WIB. Pembayaran kartu kredit Citibank dapat dilakukan di beberapa kanal mulai dari ATM UOB pada 19 November 2023 setelah pukul 15.00 WIB dan melalui UOB TMRW App mulai pada waktu yang sama.

Oleh karena itu, nasabah Citibank dapat kembali menggunakan kartu kreditnya melalui layanan UOB Indonesia mulai 19 November 2023. Selain itu, pembayaran kartu kredit Citibank juga bisa dilakukan di beberapa kanal, mulai dari ATM hingga UOB TMRW App pada hari yang sama.

“Channel payment menu via BCA, Mandiri, CIMB Niaga, BNI, Maybank, dan Permata tanggal 18 November 2023,” demikian dikutip dari website resmi UOB pada Jumat, 17 November 2023.

Alumnus Citibank Indonesia

1. Ignasius Jonan

Ignasius Jonan merupakan salah seorang tokoh Indonesia yang dikenal sebagai mantan Menteri ESDM dan Menteri Perhubungan RI. Ignasius Jonan membangun reputasi sebagai praktisi manajemen dan keuangan yang berpengalaman. Sebelum terjun ke dunia Unilever, beliau memiliki jejak karier di lembaga ternama seperti Citibank, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2. Tigor Siahaan

Tigor meniti karier bersama Citibank Indonesia sejak 1995 sebagai management associate. Selama 20 tahun, Tigor menjalankan berbagai fungsi di institutional recovery management, country risk management, dan corporate and investment banking, yang melayani berbagai segmen nasabah, baik di Citibank Indonesia maupun di New York.

Gita Wirjawan. Instagram

3. Gita Wirjawan

Gita merupakan pengusaha Indonesia kelahiran Jakarta pada 21 September 1965. Gita menyelesaiakan pendidikan S-1 di Amerika Serikat, Kennedy School of Government, Harvard University pada tahun 1992. Ia mengambil jurusan administrasi bisnis. Selepas kuliah, ia memulai keriernya dengan bekerja di Citibank. Pada 1999, dia mengambil kuliah S-2 jurusan administrasi Publik di Harvard University dan lulus pada tahun 2000.

4. Stanley Atmadja

Stanley Setia Atmadja atau Stanley Atmadja pernah menjadi eksekutif di Citibank NA (1984-1990), lalu founder sekaligus CEO Adira Finance (1991 sampai Mei 2012) dan Direktur Utama Mandiri Utama Finance (2015–sekarang), meyakinkannya bahwa kekuatan sumber daya manusia (SDM) dan kultur perusahaan merupakan fondasi utama pengelolaan organisasi demi keberlangsungan perusahaan.

5. Emirsyah Satar

Emirsyah Satar lahir pada 28 Juni 1959 ini merupakan sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI). Emirsyah mengawali kariernya sebagai auditor di Kantor Akuntan Pricewaterhouse Coopers pada 1983.

Emirsyah atau yang biasa disapa Emir itu melanjutkan kariernya di dunia perbankan. Dia pernah duduk sebagai Assistant of Vice President of Corporate Banking Group Citibank. Selama November 1994 hingga Januari 1996, Emir dipercaya menduduki jabatan Presiden Direktur PT Niaga Factoring Corporation di Jakarta, hingga menjadi Managing Director (CEO) Niaga Finance Co Ltd, Hong Kong.



