Menhub Jajaki Peluang Kerja Sama Transportasi dengan Inggris hingga Arab Saudi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi akan melakukan perjalanan dinas ke Uni Emirat Arab, Inggris, dan Arab Saudi dari 24 November hingga 3 Desember 2023. Dalam perjalanan dinas ini, Budi Karya akan menjajaki kerjasama di sektor Transportasi.

"Kami juga akan bertemu dengan berbagai pihak untuk menjajaki kerja sama di sektor transportasi,” kata Budi dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat, 24 November 2023.

Budi akan melakukan kunjungan pertama di Uni Emirat Arab pada 24-26 November 2023. Tujuannya adalah menjajaki peluang kerja sama di sektor transportasi dengan berbagai pihak, termasuk pertemuan dengan jajaran Abu Dhabi Port dan Abu Dhabi International Airport.

Selanjutnya negara kedua yang akan dikunjungi yaitu Inggris pada 27-29 November 2023. Di sana, Budi Karya akan menghadiri resepsi diplomatik terkait pencalonan Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) dan External Auditor. Pemilihan tersebut dijadwalkan pada 1 Desember 2023 dalam Sidang Majelis IMO ke-33.

"Kami membawa harapan besar Indonesia berhasil terpilih lagi menjadi anggota IMO periode 2024-2025 dan Eksternal Auditor periode 2024-2027," ujar Budi.

Selain itu, di Inggris, Budi juga akan bertemu dengan sejumlah Menteri dari beberapa negara diantaranya dengan Belanda, Jepang, Inggris, dan Qatar. Selain itu, Menhub juga akan bertemu dengan Sesjen IMO beserta delegasi IMO lainnya.

Budi Karya menyebut, negara ketiga yang akan dikunjungi yaitu Arab Saudi pada 30 November – 3 Desember 2023. Dia akan menemui berbagai pihak, termasuk Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi, Mr. Saleh Al-Jasser, serta perwakilan dari Port Projects Management and Development Co. Ltd, Prince Mohammed bin Abdul Aziz International Airport Jeddah, dan Saudi Arabia Railways.

Selain itu, Budi Karya juga akan menjadi pembicara pada kegiatan 'ICAO Air Services Negotiation Event (ICAN) 2023' pada 3 Desember 2023 di Arab Saudi. Dalam kesempatan itu, Budi Karya akan membahas peran transportasi udara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan pariwisata di negara kepulauan Indonesia.

