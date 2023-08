McDonald's dan Pokemon GO Berkolaborasi, Apa Keuntungan Pelanggan?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tidak tau Pokemon GO? Permainan realitas seru yang dapat menangkap melatih, menukar, dan mempertarungkan setiap karakter Pokémon yang ada di dalam telepon di setiap tempat dalam dunia nyata. Kini Pokemon melakukan kolaborasi dengan McDonald’s Indonesia.

Kehadiran kolaborasi antara McDonald’s dan Pokemon GO menawarkan banyak kejutan dan penawaran menarik Pokemon GO di restoran McDonald’s dan aplikasi McDonald's. Kolaborasi ini menjanjikan keseruan yang dobel yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

Associate Director of Digital McDonald’s Indonesia, Thomas Syahreza berharap agar kerja sama dengan Pokemon GO dapat menambahkan value lebih dan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh pelanggan setia McDonald’s Indonesia dan pemain Pokemon GO.

“Kerja sama ini diinisiasi agar McDonald's selalu di tengah masyarakat Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan,” ujar Thomas.

Pembeli tidak hanya merasakan pengalaman dine in di restoran McDonald’s, tetapi juga dapat bermain, dengan menemukan McDonald's PokeStop, Air Balloon, Gym dan Raid langsung di restoran McDonald’s.

Customer berkesempatan mendapatkan penawaran spesial, seperti in-game items Pokemon GO dengan menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada, seperti Pokeball, Greatball, Incubator, dan berbagai In-Game Items lainnya.

LAYLA AISYAH

