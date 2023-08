Mandiri Tunas Finance Buka Lowongan Kerja Melalui Management Trainee Program Batch 17

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) membuka lowongan kerja melalui Management Trainee Program Batch 17 untuk lulusan S1 dan pascasarjana (S2) dari seluruh bidang studi.

Dilansir dari situs resmi MTF (careers.mtf.co.id), Management Trainee ini adalah program fast-track dari Mandiri Tunas Finance untuk seluruh fresh graduate dari semua jurusan yang diharapkan setelah lulus dari masa pelatihan akan menjadi pemimpin manajerial pada perusahaan tersebut.

Mandiri Tunas Finance, salah satu anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mengumumkan pendaftaran program Management Trainee ini melalui link https://bit.ly/MTMTFBatch17.

Mandiri Tunas Finance mengklaim, dengan mengikuti program ini, calon pendaftar akan dilatih menjadi seorang profesional dan pemimpin dalam berbagai aspek. Pasalnya, program ini dimulai dengan pendidikan intensif di dalam kelas yang diikuti dengan pelatihan di tempat kerja dan rotasi di berbagai bagian perusahaan.

Berikut beberapa kualifikasi yang perlu dicatat jika Anda berminat mendaftar :

- Lulusan lokal/internasional (S1) dan pascasarjana (S2) dari berbagai bidang studi

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00

- Usia maksimum untuk seleksi: 25 tahun

- Fasih berbahasa Inggris untuk komunikasi tertulis dan lisan

- Belum Menikah selama mengikuti program

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia

Jangan sampai terlewatkan, pendaftaran terbuka hingga 30 November. Nantinya calon pendaftar akan melewati enam tahap proses pemilihan, yaitu administration, psikotest online dan offline, Focus Group Discussion (FGD), interview, presentation with User and BOD, dan Medical Check Up (MCU).

IRMA AULIA IRAWAN

