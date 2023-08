Jokowi Sebut Rasio Utang RI Terendah di ASEAN, Ini Besaran Utang Negara-negara ASEAN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut rasio utang Indonesia salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara anggota G20 dan ASEAN. Rasio utang itu, kata Jokowi, sudah menurun menjadi 37,8 persen pada Juli 2023. Sebelumnya rasio utang Indonesia 40,7 persen PDB pada 2021.

“Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Cina 77,1 persen, dan India 83,1 persen,” ujar Jokowi dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Menurut data IMF, Jokowi menyebut per Juni 2023 ada 36 negara berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat. Menurutnya, kebijakan fiskal Indonesia termasuk yang paling efektif dalam menangani pandemi COVID-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Alhasil, defisit fiskal Indonesia telah kembali di bawah 3 persen PDB.

“Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” kata Jokowi dalam pidato RAPBN 2024 itu..

Berdasarkan buku APBN KiTa, besaran utang Indonesia sampai 31 Juli 2023 mencapai Rp 7.855,53 triliun. Jumlah tersebut naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya Rp 7.805,19 triliun. Lantas berapa besaran utang negara-negara ASEAN? Berikut ulasannya dirangkum dari data CEIC.

1. Singapura

Utang Luar Negeri Singapura dilaporkan sebesar 1,851.2 miliar dolar AS atau setara Rp 28,453 triliun pada Desember 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 1,801.9 miliar dolar AS untuk September 2022. Data tersebut diperbarui triwulanan, dengan rata-rata 1,253.7 miliar dolar AS dari Juni 2003 sampai Desember 2022. Utang Singapura mencapai angka tertinggi pada Desember 2022 dan rekor terendah sebesar 485.1 miliar dolar AS pada 2003.

2. Indonesia

Utang Indonesia dilaporkan sebesar 403.1 miliar dolar AS pada April 2023. Itu setara Rp 6.196 triliun. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 403.3 miliar dolar AS pada Maret 2023. Data Utang tersebut diperbarui bulanan, dengan rata-rata 304.8 miliar dolar AS dari Januari 2008. Data tertinggi sebesar 423.4 miliar dolar AS pada September 2021. Rekor terendah sebesar 144.9 miliar dolar AS pada 2008.

3. Malaysia

Utang Luar Negeri Malaysia dilaporkan sebesar 264.8 miliar dolar AS atau setara Rp 4 ribu triliun pada Maret 2023. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 260.1 miliar dolar AS untuk Desember 2022. Data Utang Luar Negeri Malaysia diperbarui triwulanan, dengan rata-rata 211.7 miliar dolar AS dari Maret 2009 sampai Maret 2023. Utang pada Maret 2023 tersebut merupakan yang tertinggi. Sementara rekor terendah sebesar 100.1 miliar dolar AS pada Maret 2009.

4. Thailand

Utang Thailand dilaporkan sebesar 199.8 miliar dolar AS Rp atau setara Rp 3.072 triliun pada Desember 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 187.9 miliar dolar AS untuk September 2022. Data Utang Luar Negeri Thailand diperbarui triwulanan, dengan rata-rata 103.3 miliar dolar AS dari Maret 1999 sampai Desember 2022. Data pada Desember 2022 merupakan yang tertinggi dan rekor terendah sebesar 49.9 miliar dolar AS pada 2004.

5. Vietnam

Utang Luar Negeri Vietnam dilaporkan sebesar 139.5 miliar dolar AS atau setara Rp 2,144 triliun pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 130.1 miliar dolar AS untuk 2020. Data Utang Luar Negeri Vietnam diperbarui tahunan, dengan rata-rata 86.1 miliar dolar AS dari 2010 sampai 2021. Data 2021 merupakan yang tertinggi. Rekor terendah sebesar 44.3 miliar dolar AS pada 2010.

6. Filipina

Utang Luar Negeri Filipina dilaporkan sebesar 118.8 miliar dolar AS atau setara Rp 1,826 triliun pada 2023-03. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 111.3 miliar dolar AS untuk Desember 2022. Data utang ini diperbarui triwulanan, dengan rata-rata 75.6 miliar dolar AS dari Maret 2005 sampai Maret 2023. Data pada Maret 2023 adalah yang tertinggi dan rekor terendah pada Juni 2006 sebesar 60.5 miliar dolar AS.

7. Kamboja

Utang Luar Negeri Kamboja dilaporkan sebesar 22.4 miliar dolar AS atau setara Rp 344 triliun pada Desember 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 22.0 miliar dolar AS untuk September 2022. Data tersebut diperbarui triwulanan, dengan rata-rata 9.1 miliar dolar AS dari Maret 2010 sampai Desember 2022. Utang pada Desember 2022 tersebut merupakan yang tertinggi dan rekor terendah sebesar 3.3 miliar dolar AS pada Maret pada 2010.

8. Myanmar

Utang Myanmar dilaporkan sebesar 13.9 miliar dolar AS atau setara Rp 213,7 triliun pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 13.4 miliar dolar AS untuk 2020. Data ini diperbarui tahunan, dengan rata-rata 6.0 miliar dolar AS dari 1970 sampai 2021. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 13.9 miliar dolar AS pada 2021 dan rekor terendah sebesar 163.7 juta dolar AS pada 1970.

9. Laos

Utang Luar Negeri Laos dilaporkan sebesar 10.2 miliar dolar AS atau setara Rp 156,8 triliun pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 10.2 miliar dolar AS untuk 2021. Data Utang Luar Negeri Laos diperbarui tahunan, dengan rata-rata 2.8 miliar dolar AS dari 1996 sampai 2022. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 10.7 miliar Dolar AS pada 2020 dan rekor terendah sebesar 769.6 juta dolar AS pada 1996.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | M JULNIS FIRMANSYAH | CEIC

