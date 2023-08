Bintang Mahaputera Nararya untuk Wishnutama, Ini Profil Komisaris Utama Telkomsel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wishnutama Kusbandio memperoleh anugerah Bintang Mahaputera Nararya. Ia memperoleh tanda kehormatan yang diberikan Jokowi secara langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2023.

Siapa yang tak kenal Wishunutama, sebelum menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik atau Menparekraf Indonesia ia kerap terlihat di industri media dan kreatif dengan segudang ide yang diminati banyak pemirsa layar kaca khususnya melalui NET TV. Pria kelahiran Jayapura ini menempuh SMP Tarakanita 5 Jakarta dan melanjutkan SMA-nya di Australia, tepatnya di Kooralbyn Internasional school.

Ia pernah mengenyam pendidikan kepemimpinan ala militer semasa mahasiswa di Norwich University yang didapatnya dengan beasiswa. Bukan hanya itu, ternyata Wishnutama mengenyam pendidikan tinggi di dua universitas sekaligus setelah menyelesaikan pendidikannya di Norwich. Dengan mengambil jurusan komunikasi di Emerson College dan liberal arts di Mount Ida College.

Dan selama berkuliah di Emerson, dia mengikuti pelatihan TV Production yang kemudian menjadi bekalnya berkecimpung di industri media dan kreatif. Ia mulai terjun ke dunia broadcasting dengan posisi Production Assistent di New England AS dan menjadi Assistant Director On Air Promotion di WHDH TV, Boston sebelum selanjutnya memutuskan untuk pulang ke tanah air. Kemudian dengan latar belakang pendidikannya, ia sempat bekerja sebagai Supervisor On Air Production di Indosiar yang setahun kemudian pindah posisi sebagai Production Producer News and Production Division. Karirnya terus melambung hingga ia menduduki posisi Production Manager.

Setelah dari Indosiar, dia bergabung dengan Trans TV dengan posisi Kepala Divisi Produksi yang kemudian ditunjuk sebagai Direktur Operasional. Selanjutnya ia dipercaya sebagai Direktur Utama TV7 pada tahun 2006 dengan rancangan program populer berkali-kali. Beberapa program yang dibuatnya dan populer sampai saat ini, seperti Extravaganza, Termehek-Mehek, Dunia Lain, Opera Van Jawa, Indonesia Mencari Bakat, dan On The Spot.

Dengan segudang pencapaian dan pengalaman, akhirnya ia mencoba untuk mendirikan rumah produksi sendiri, yaitu News and Entertainment Television (NET TV) 2013. Kemudian pada 2018 ia dipercaya menjadi Creative Director dalam upacara pembuka dan penutup Asian Games tahun 2018. Acara ini berjalan dengan lancar dan megah hingga menjadi perbincangan.

Sepak terjangnya kemudian membuatnya ditunjuk sebagai Menparekarf oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, namun ini harus berhenti di tengah jalan, posisinya digantikan Sandiaga Uno. Saat ini, Wishnutama menjabat sebagai Komisaris PT Tokopedia dan Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Belakangan ia dikabarkan menggantikan Rosan Roeslani sebagai Dubes RI untuk AS atau Amerika Serikat.

