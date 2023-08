Kembali Turun, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.062.000 per Gram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas Antam melanjutkan tren penurunan dalam perdagangan Jumat, 11 Agustus 2023. Harga emas Antam turun Rp 2.000 menjadi Rp 1.062.000 per gram. Kamis kemarin, harga emas Antam masih di 1.064.000 per gram, setelah turun Rp 2.000 dari perdagangan Rabu di Rp 1.066.000 per gram.

Tren yang sama juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback. Hari ini, buyback berada di level Rp 941.000 per gram. Buyback turun Rp 2.000 dari perdagangan Kamis di level Rp 943.000 per gram.

Adapun sebagaimana PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT ANTAM Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 bagi pemegang NPWP. Semengtara non NPWP dikenakan PPh 3 persen. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga emas Antam yang terdaftar di logammulia.com dalam perdagangan Jumat, 11 Agustus 2023:

0,5 gr Rp 581.000

1 gr Rp 1.062.000

2 gr Rp 2.064.000

3 gr Rp 3.071.000

5 gr Rp 5.085.000

10 gr Rp 10.115.000

25 gr Rp 25.162.000

50 gr Rp 50.245.000

100 gr Rp 100.412.000

250 gr Rp 250.765.000

500 gr Rp 501.320.000

1.000 gr Rp 1.002.600.000

