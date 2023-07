Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Bukan Krisis Terakhir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan krisis karena pandemi Covid-19 bukan krisis terakhir yang dihadapi Indonesia. Menurutnya, masih banyak tantangan yang akan menanti generasi Indonesia di masa depan.

"Tantangan climate change, teknologi digital, dan lain-lain," kata Sri Mulyani dalam keterangan foto yang diunggah melalui Instagram @smindrawati, Kamis, 20 Juli 2023.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berpesan kepada generasi millenial ihwal pentingnya belajar, serta bisa membaca dan menganalisis data. "Karena ini yang akan menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan, sekaligus bekal Indonesia dalam mencapai cita-citanya," kata dia.

Menurut Sri Mulyani, setiap negara memiliki "the long and winding road", seperti judul lagu The Beatles, yang artinya jalan panjang dan berliku. Tak terkecuali Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

Sebagai negara besar, Sri Mulyani melanjutkan, Indonesia pun dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat kompleks dalam hal pembangunan. Sejak merdeka, Indonesia setidaknya telah melewati tiga krisis besar. Mulai dari krisis moneter pada 1997-1998, krisis keuangan global pada 2008-2009, hingga krisis pandemi Covid-19 yang terjadi mulai 2020.

Sri Mulyani berujar, dari pengalaman krisis tersebut Indonesia belajar. Hasilnya, Indonesia bisa bangkit dan tumbuh lebih kuat. "Indonesia bahkan menjadi satu dari sedikit negara yang berhasil mengatasi krisis pandemi dengan cukup baik," ujar dia.

Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencapai 5 persen selama 6 kuartal berturut-turut. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini juga berada di atas level prapandemi. Defisit fiskal Indonesia, kata dia, mampu kembali di bawah 3 persen selama kurang dari 3 tahun dan menjadi konsolidasi fiskal tercepat.

"Indonesia menjadi inspirasi successful story di antara negara G20 yang lain," kata Sri Mulyani. "Tapi pandemi bukan krisis terakhir. Masih banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan."

