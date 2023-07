Tahun Baru Islam, Jangan Ketinggalan Promo dari Starbucks, Yoshinoya, dan Domino's Pizza

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun Baru Islam, masyarakat dapat meluangkan hari libur untuk menikmati waktu untuk belanja dan jalan-jalan bersama keluarga atau teman. Sejumlah merchant makanan dan minuman, mulai dari Starbucks, Yoshinoya, hingga Domino’s Pizza menawarkan promo belanja pada 19 Juli 2023.

Dari promo yang ditawarkan, diskon dapat dinikmati konsumen untuk menu dan pembelian tertentu yang bisa didapatkanlewat aplikasi, dine in, take away, maupun delivery.

Berikut promo yang ditawarkan berbagai merchant, yang dapat dinikmati saat ini, lengkap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku:

Starbucks

Dalam promo Tahun Baru Islam, Starbucks menawarkan promo “Klaim 3 rewards-mu, beli 1 dapat 1 minuman ukuran Tall” dikutip dari unggahan instagram @starbucksindonesia pada Rabu, 19 Juli 2023.

Promo ini berlaku mulai 19 hingga 21 Juli 2023. Berikut syarat dan ketentuannya:

Berlaku untuk pembelian melalui aplikasi Starbucks Indonesia

Untuk klaim 3 rewards, gunakan e-code: HAPPY1445H

Yoshinoya

Dengan hashtag #YoshinoyaMenemani, Yoshinoya menawarkan Promo Paket Bertiga dengan tajuk “Cuma Rp 69rb, kalian sudah bisa dapetin 3 Big Fried Chicken dengan nasi dan beli 3 Brown Sugar Coffee Milk Yoshinoya cuma Rp 36rb!” dikutip dari unggahan Instagram @yoshinoyaid pada Selasa, 18 Juli 2023.

Mengutip informasi dari instagram Yoshinoya, Promo ini khusus pemesanan via Ojol, seperti gofood, Grabfood, dan Shopeefood.

Domino’s Pizza

Sebagai bentuk Holiday Treats, Domino’s Pizza menawarkan promo harga hanya Rp 1445,- untuk medium pizza ke-2. “TODAY ONLY!! Shop Smart, Save Big.”

Berikut syarat dan ketentuannya:

Medium Pizza ke-2 cuma Rp 1445,- untuk varian Beef Delight/ Margherita yang disertai pembelian Medium Pie Supreme Cheese/ Pie Meatty Bolognese/ Gochujang Beef/ Frankie Sausage/ Cheese Mania/ Meatzza/ Chicken Lovers/ Chicken Truffle/ Veggie Mania

Medium Pizza dimulai dengan harga mulai dari Rp 85 ribuan

Tersedia di semua outlet dan aplikasi online.

LAYLA AISYAH

