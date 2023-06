Serba-serbi PHK Grab Singapura yang Rumahkan 1.000 Karyawan, Terbesar Sejak Pandemi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grab Singapura melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada lebih dari 1.000 orang Grabber—julukan untuk karyawan Grab di Singapura. Keputusan itu dilakukan pada Selasa, 20 Juni 2023. Angka ini setara dengan 11 persen dari jumlah karyawan.

Padahal, pada September tahun lalu, Grab mengatakan pihaknya tidak ada rencana untuk melakukan PHK massal meskipun pasar lemah. Lalu, tiga bulan kemudian, Tan memberi tahu staf bahwa perusahaan membekukan sebagian besar perekrutan, gaji untuk manajer senior, dan memotong anggaran perjalanan dan pengeluaran.