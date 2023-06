The Fed Tahan Suku Bunga, Pluang Optimistis Investor Kembali Berinvestasi Saham

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Financial Academy Pluang, Imam Nugraha, menyebut penahanan suku bunga acuan oleh The Fed berdampak positif bagi saham global. Investor mulai kembali ke market dan kembali membeli saham.

Imam pun berekspetasi hal serupa terjadi di Indonesia. "Mereka nggak akan mau masuk untuk beli bonds atau deposito dan mulai mau inflow masuk ke pasar saham," kata Imam ketika ditemui usai media gathering di Veranda Hotel, Rabu malam, 21 Juni 2023.

Terlebih, Imam melanjutkan, Bank Indonesia juga sudah tidak menaikan suku bunga. "Mulai stabil. Otomatis mereka akan pertimbangkan Indonesia lagi. Foreign flow bisa naik lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Imam menjelaskan, investor lebih memilih saham ketika bank sentral menahan suku bunga karena nilainya lebih menguntungkan. "Ibaratnya high risk, tapi potensi growth juga lebih tinggi," kata dia.

Selain itu, ada faktor lain. Misalnya, ada emiten yang beberapa operasional bergantung dari utang. Sedangkan utang terpengaruh dari suku bunga. Artinya, kalau suku bunga makin naik, biaya utang ikut naik dan labanya makin turun. "Itu kan berpengaruh ke harga saham," ujar Imam.

Sementara jika suku bunga turun, kata Imam, ekspetasi terhadap bunga utangnya juga turun dan biaya yang harus dikeluarkan untuk utang ikut turun. "Otomatis laba diharapkan naik dan harga saham ikut naik."

Seperti diketahui, The Fed mempertahankan kisaran target suku bunga acuan di angka 5 persen hingga 5,25 persen setelah 10 kenaikan beruntun sejak Maret 2022 pada Rabu, 14 Juni 2023.

Mengutip Antara, jeda kenaikan suku bunga ini sebelumnya sudah diperkiarakan secara luas karena tingkat pertumbuhan tahunan indeks harga konsumen (IHK) Amerika Serikat pada Mei melambat menjadi 4 persen dari puncaknya, yakni 9,1 persen pada Juni 2022.

