Terpopuler Bisnis: Rincian Nilai Proyek Satelit Satria-1, Fasilitas yang Diterima PNS di IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 13 Juni 2023 dimulai dengan rincian nilai proyek satelit Satria-1 sebesar USD540 juta yang rencananya diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 19 Juni 2023.

Kemudian informasi mengenai klarifikasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu soal pihaknya yang menagih utang ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), melainkan PT Citra Lamtoro Gung Persada.

Selain itu berita mengenai sederet fasilitas yang akan diterima pegawai negeri sipil (PNS) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Nilai Proyek Satelit Satria-1 Capai USD 540 Juta, Begini Rinciannya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan meluncurkan satelit Satria-1 pada Senin, 19 Juni 2023. Proyek satelit melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ini digarap Kominfo bersama PT Satelit Nusantara Tiga. Nilai proyeknya mencapai US$ 540 juta atau sekitar Rp 8 triliun (kurs Rp 14.841).

"Biaya seluruhnya kami perkirakan US$ 450 juta tapi ada cost overrun US$ 9 juta, sehingga menjadi US$ 540 juta," kata Direktur Utama PT Satelit Nusantara Tiga, Adi Rahman Adiwoso, dalam konferensi pers di Media Center Kominfo, Selasa, 13 Juni 2023.

