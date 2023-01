IHSG 2023 Diproyeksi di Level 7.880, Mirae: Tantangannya Resesi dan Pengetatan Moneter

TEMPO.CO, Jakarta - Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mencapai level 7.880 pada 2023, atau tumbuh sekitar 15 persen year on year (yoy) dibandingkan posisi akhir 2022 yang di level 6.851.

Sepanjang Januari 2023, indeks saham utama domestik diprediksi akan mencapai level 6.953 berdasarkan analisis teknikal.

“Kami memprediksi pergerakan IHSG akan terbatas bulan ini dengan support-resistance IHSG pada rentang 6.739-7.084,” ujar Senior Investment Information Mirae Asset Martha Christina dalam Media Day : How to Read Market Direction at the Beginning of the Year di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023.

Pergerakan IHSG yang masih terbatas tersebut, menurut dia, terutama didorong oleh investor yang masih wait and see terhadap data makroekonomi.

Selain itu, investor masih akan memperhatikan nilai jual bersih asing yang sudah Rp1,7 triliun pada pekan pertama Januari 2023, menyusul Rp20 triliun sepanjang Desember 2022.

Dia mengatakan tantangan pada 2023, di antaranya adalah perkiraan resesi dan kelanjutan pengetatan moneter di tingkat global.

Selanjutnya: keputusan suku bunga acuan The Fed pada awal Februari 2023 ...