IHSG Diperkirakan Menguat, Terpengaruh Sentimen Domestik dan Global

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin diperkirakan bergerak menguat seiring sentimen dari domestik dan global. IHSG dibuka menguat 36,86 poin atau 0,52 persen ke posisi 7.171,58. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 7,56 poin atau 0,94 persen ke posisi 910,89. “Mengikuti sentimen global dan dalam negeri, IHSG berpeluang menguat pada hari ini,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaporkan data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 pada Senin, 6 Mei, yang diperkirakan hanya akan naik tipis meskipun ada momen Ramadan, kampanye, hingga pemilihan umum. Selain itu, Bank Indonesia (BI) pada Rabu, 8 Mei akan merilis cadangan devisa Indonesia periode April 2024.

Dari mancanegara, akan terdapat rilis dari data tenaga kerja klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) rata-rata empat pekan, klaim pengangguran awal AS, serta klaim pengangguran berkelanjutan di AS yang kompak dirilis pada Kamis, 9 Mei). Dari Asia, pada Senin, 6 Mei 2024, China akan merilis Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Caixin China periode April 2024, dan pada Selasa, 7 Mei Cina juga akan merilis cadangan devisa periode April 2024.

Sementara itu, pada perdagangan Jumat (03/05), bursa saham AS Wall Street melanjutkan relinya dan ditutup di zona hijau. Indeks Dow Jones ditutup naik 1,18 persen di level 38.675,68, indeks S&P 500 ditutup naik 1,26 persen di level 5.127,79, dan Nasdaq terapresiasi 1,99 persen di level 16.156,33.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Hang Seng menguat 26,66 poin atau 0,14 persen ke 18.502,58, indeks Shanghai menguat 31,87 poin atau 1,03 persen ke 3.136,69, dan indeks Straits Times menguat 12,72 poin atau 0,39 persen ke 3.305,65. Sementara itu, indeks Nikkei (Jepang) libur memperingati hari libur nasional negara tersebut.

