Perjalanan Bisnis BreadTalk Berganti Nama Menjadi MAKO Cake and Bakery

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan toko roti MAKO mulai bermunculan di beberapa pusat perbelanjaan menggantikan BreadTalk. Toko roti BreadTalk diganti namanya menjadi MAKO Cake dan Bakery, MAKO Cake and Bakery sudah buka pada 2020 di Bandung. Lama-lama nama BreadTalk mulai memudar digantikan Mako. Pergantian nama ini terjadi lantaran lisensi nama BreadTalk telah habis masa berlakunya.

Perusahaan di bawah naungan Johnny Andrean, BreadTalk sudah melepas kepemilikan saham. Sebelum menyimak profil toko roti MAKO Cake and Bakery, terlebih dahulu mengetahui BreadTalk.

Breadtalk Wikipedia

Berganti nama menjadi MAKO

Mengutip breadtalk.com, toko roti ini pertama kali dibuka pada Juli 2000 di Bugis Junction, Singapura. Pada 2007, BreadTalk merayakan pembukaan toko ke-100 di seluruh dunia yang dilangsungkan di Shanghai. Di Indonesia, Johnny Andrean membuka waralaba BreadTalk. Usaha itu dibuka pada Maret 2003. Toko pertama Breadtalk dibangun di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara.

BreadTalk mendesain dapur pembuatan roti terbuka dan transparan. Pengunjung bisa melihat proses produksi roti dan kue. Inovasi ini memikat perhatian karena pengunjung bisa menilai tingkat kebersihan dan kecanggihan teknologi proses pembuatan produk. Beberapa tahun yang lalu, toko roti BreadTalk pun masih hadir di banyak mal Indonesia. Kini namanya berubah menjadi MAKO.

Profil MAKO Cake and Bakery

MAKO Cake and Bakery adalah toko roti dan kue baru yang terinspirasi dari Jepang. Roti dari MAKO dipantau kontrol kualitas yang ketat. Perusahaan ini pun mengeklaim, produk rotinya sehat bergizi dan memiliki kualitas yang konsisten, seperti dilansir makobakery.com.

MAKO Cake and Bakery mengusung High-quality, refined, and delicious bread and pastries atau roti dan kue kering berkualitas tinggi, halus, dan lezat. Perusahaan itu mengeklaim telah memperhitungkan semua faktor mengembangkan setiap produk dengan mempertimbangkan kualitas, rasa, dan presentasi yang tinggi.

Ketika MAKO berusaha untuk membangun reputasi sebagai pemimpin toko roti berkualitas juga telah bergerak dengan kecanggihan dan otomoatis peralatan manufaktur. . Adapun, toko roti MAKO Cake and Bakery cabang di Bandung, Kudus, Padang, Pangkal Pinang, dan Bekasi.

