Bantu UKM Kembangkan Bisnis, Ninja Xpress Hadirkan Layanan Ninja Fulfillment

TEMPO.CO, Jakarta -Ninja Xpress, salah satu perusahaan jasa pengiriman berbasis teknologi di Indonesia, memberikan layanan Ninja Xpress Seller Booster, yakni suatu layanan yang terdiri dari Pinjaman Modal, Creative Business Solutions, Ninja Direct, dan yang terbaru, Ninja Fulfillment. CMO Ninja Xpress, Andi Djoewarsa, mengatakan program ini untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan tahapan pengembangkan bisnis.

“Kami ingin UKM fokus mengembangkan bisnisnya tanpa direpotkan urusan operasional bisnis yang seringkali membutuhkan biaya besar,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 November 2022. Dengan semangat Siap Bantu Sampai Tujuan, sambung Andi, Ninja Fulfillment menyediakan one-stop solution, yakni pengelolaan paket dari awal hingga akhir sampai ke pelanggan agar UKM dapat menghemat biaya operasional bisnis.

Selain menghemat biaya, UKM juga dapat menghemat waktu. Mereka dapat mengecek order serta inventori kapan pun melalui Client Portal sementara Ninja Fulfillment menangani pekerjaan berat. Dengan mempersingkat waktu alur barang dari storage ke last mile, Ninja Fulfillment dapat meningkatkan service level agreement (SLA).

Andi menjelaskan, Ninja Fulfillment memproses outbound sekitar satu hingga dua hari. Proses yang dilakukan biasanya adalah pesanan yang telah dikonfirmasi oleh shipper lalu dikirimkan kepada tim Ninja fulfillment sebelum jam 4 sore akan diserahkan ke last mile delivery di hari yang sama. Sedangkan pesanan yang dibuat setelah jam 4 sore akan diserahkan keesokan harinya. Khusus untuk pesanan instant dan same day delivery dikirimkan dalam waktu tiga jam dengan cut off di jam 12 malam.

Terdapat dua jenis layanan Ninja Fulfillment yang fleksibel dan dapat disesuaikan yaitu layanan standard services (B2C dan B2B) dan value added services untuk kontrol kualitas penerimaan barang yang lebih ditingkatkan, penghitungan stok real time, bundling package, custom package, hingga labelling.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Baca Juga: Menkop UKM Teten Masduki Berharap Industri Media Sehat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.