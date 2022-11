Di Balik Cerita PHK Karyawan Ruangguru: Uang Pesangon Masuk Duluan Sebelum Dirumahkan

TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., PT Ruang Raya Indonesia atau Ruangguru juga mengumumkan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya pada hari ini.

Salah satu karyawan yang telah bekerja di Ruangguru selama empat tahun, menceritakan, informasi tersebut diterimanya sangat mendadak. Karyawan yang enggan disebutkan namanya itu menjelaskan ada uang pesangon tiba-tiba masuk ke rekeningnya sebelum ada pemberitahuan PHK.

"Kaget karena hanya tertulis asalnya dari Fliptech. Sempat mau telepon call center bank, namun karena padatnya pekerjaan, saya lupa," tuturnya pada Tempo pada Jumat, 18 November 2022.

Baca: Terkini Bisnis: Tangis CEO GoTo Saat Umumkan PHK 1.300 Karyawan, RI Dapat Komitmen Investasi 125 T

Dia pun menjelaskan kronologi terjadinya PHK di kantornya. Tepat pada pukul 7 pagi hari ini, ia mendapatkan undangan pertemuan lewat Google Calendar bersama atasan yang level jabatannya cukup jauh dari dirinya. Pertemuan itu dijadwalkan siang pada hari yang sama.

Karyawan Ruangguru dapat transferan jumbo

Pada pukul 8.30, ia masih bekerja seperti biasa dan masih berkoordinasi untuk membuat perencanaan kerja pekan depan. Kemudian pukul 10.00, ia mendapat notifikasi lewat ponselnya bahwa ada uang dengan jumlah yang besar masuk ke dalam rekeningnya. Sementara masih bingung dengan masuknya uang itu, ia kemudian melanjutkan pekerjaannya hingga agenda pertemuan tiba.

Akhirnya pertemuan dilaksanakan dan di situ baru ia diberitahu bahwa hari itu juga adalah hari terakhirnya bekerja di Ruangguru. Pihak perusahaan menyatakan keputusan PHK terhadap dirinya bukan berdasarkan performa kerjanya, melainkan langkah efisiensi yang sedang dilakukan oleh Ruangguru.

"Atasan saya sempat terhenti berbicara. Saya tahu beliau menahan air mata karena dari pagi-sore sangat banyak yang one on one dengan beliau. Dan ini bukanlah hal yang mudah bagi beliau," ucapnya.

Pria itu lalu diberi penjelasan soal kompensasi yang diterima sebagai karyawan yang terdampak dari efisiensi itu. Dia masih diperbolehkan menggunakan asuransi dari kantor hingga akhir bulan. Apabila karyawan atau istri dari karyawan sedang hamil, fasilitas asuransi pun masih bisa dipakai hingga saat melahirkan.

Perusahaan juga menyediakan tim untuk pendampingan psikologi karyawan. Selain itu, ada juga tim yang akan membantu karyawan terdampak mendapatkan pekerjaan baru. Selain pesangon, ia juga berhak mendapatkan uang penghargaan, uang jatah cuti yang belum diambil. "Ternyata inilah asal uang dalam jumlah banyak yang saya terima," kata dia.

Selanjutnya: Masih ada sejumlah kompensasi lainnya...