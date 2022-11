KTT G20 Tahun Depan Digelar di New Delhi, Inilah 8 Keunikan Ibu Kota India

TEMPO.CO, Jakarta -Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali, Indonesia, resmi ditutup pada Rabu, 16 November 2022. Presidensi G20 selanjutnya akan dipegang oleh India per 1 Desember 2022.

Dilansir dari indiatoday.in, gelaran KTT G20 berikutnya kemungkinan akan diadakan pada Oktober-November 2023 di Ibu Kota New Delhi.

8 Keunikan New Delhi

Membahas soal Ibu Kota Negara India ini, berikut 8 keunikan New Delhi, dikutip dari berbagai sumber:

1. Asal-usul New Delhi

Melansir dari Times of India, Delhi merupakan ibu kota bersejarah Kesultanan Delhi. Ini adalah kerajaan besar Islam pertama yang didirikan di India utara pada 1206. Wilayah ini dijadikan ibu kota lantaran terletak di pintu gerbang lembah sungai Gangga-Yamuna dari arah Afghanistan dan Punjab. Dengan demikian, Delhi merupakan penghubung rute darat menuju timur ke Bengal dan selatan menuju Deccan.

Setelah Mughal menaklukkan Kesultanan Delhi, wilayah ini kemudian menjadi salah satu ibu kota utama, bersama dengan Agra dan Lahore. Saat kolonial Inggris datang, awalnya penjajah memerintah India dari Kalkuta. Karena meningkatnya gerakan nasionalis di sana, ibu kota lalu dialihkan ke distrik baru yang dibangun pada 1911. Distrik itu terletak di Delhi, yang selanjutnya disebut New Delhi.

2. Perbedaan Delhi dan New Delhi

New Delhi adalah ibu kota India, dan merupakan bagian dari Delhi. Mengutip Britannica, New Delhi terletak di bagian utara-tengah negara di tepi barat Sungai Yamuna, berdekatan dan tepat di selatan kota Delhi (Old Delhi).

New Delhi bukanlah kota yang berdiri sendiri atau terpisah yang terletak di dekat Delhi. Kota ini sebenarnya adalah salah satu dari 11 distrik yang membentuk Delhi. Central Delhi, atau dikenal sebagai Old Delhi, ibu kota bersejarah Mughal, merupakan salah satu distrik ini. New Delhi adalah kota di mana pusat kekuasaan India terletak, dengan Gedung Parlemen, Mahkamah Agung India, dan Rashtrapati Bhavan.

3. Rumah bagi menara bata tertinggi di dunia, Qutub Minar

New Delhi merupakan rumah bagi menara bata tertinggi di dunia, Qutub Minar. Bangunan ini merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang populer sebagai tujuan wisata. Menara ini dibangun pertama kali pada 1199 oleh Qutb-ud-din Aibak.

Tingginya mencapai 72,5 meter, meruncing dari diameter 2,75 meter di puncaknya menjadi 14,32 meter di dasarnya. Qutub Minar menjadi saksi atas pencapaian arsitektur dan artistik para penguasa Islam setelah mereka pertama kali membangun kekuasaan mereka di India pada abad ke-12, dikutip dari laman whc.unesco.org.

4. Kota terpadat kedua di dunia

Melansir Times of India, New Delhi telah menjadi kota terpadat kedua di dunia pada 2014 setelah Tokyo. Populasinya melonjak lebih dari dua kali lipat sejak 1990 menjadi 25 juta, menurut laporan PBB. Ibukota India ini diperkirakan akan mempertahankan status kota terpadat kedua di dunia setidaknya hingga 2030, ketika populasinya diperkirakan akan meningkat dengan cepat menjadi 36 juta.

Surga bagi pengamat burung...