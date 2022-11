Pengertian Bank Dunia: Sejarah, Tugas, dan Daftar Presidennya

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia (World Bank) muncul akibat keterpurukan ekonomi usai Perang Dunia II. Lembaga perbankan internasional ini memberikan bantuan pinjaman dana, penelitian, sampai konsultasi bagi negara berkembang. Hingga saat ini, tercatat ada 189 negara yang tergabung menjadi anggota Bank Dunia.

Bank Dunia didirikan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di berbagai negara berpendapatan kapita rendah. Lantas, seperti apakah peran Bank Dunia lainnya? Simak uraiannya berikut ini.

Apa Itu Bank Dunia?

Menurut situs Britannica, Bank Dunia adalah organisasi skala global yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bank Dunia dirancang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan ekonomi pada negara anggota. Kantor pusat Bank Dunia sendiri terletak di Washington DC, Amerika Serikat.

Selain itu, Bank Dunia juga memberikan bantuan berupa teknikal dan saran regulasi ekonomi. Badan ini turut mengawasi pelaksanaan pasar bebas termasuk pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Bersama dengan IMF (International Monetary Fund) dan Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia terlibat dalam aktivitas reformasi lembaga publik di negara berkembang.

Bank Dunia diresmikan pada 1 April 1944 dalam sebuah konferensi moneter (United Nations Monetary and Financial) di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Namun baru sejak Juni 1946, Bank Dunia mulai memberikan pinjaman untuk rekonstruksi Eropa Barat setelah perang.

Pada pertengahan 1950-an, Bank Dunia mulai memainkan peran dalam investasi infrastruktur di negara berkembang. Bank Dunia terdiri dari lima lembaga konstituen, yakni International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), The International Finance Corporation (IFC), The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Tugas Bank Dunia

Masing lembaga-lembaga turunan dari Bank Dunia memiliki fokus kerja yang berbeda-beda. Adapun tugas Bank Dunia, antara lain:

1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

IBRD berperan memberikan bantuan kepada negara dengan pendapatan menengah yang layak kredit. Badan ini didirikan pada tahun 1944.

2. International Development Association (IDA)

Lembaga IDA dibuat pada tahun 1960 untuk melengkapi tugas IBRD. Yakni memberikan pinjaman uang kepada negara berkembang dan miskin.

3. The International Finance Corporation (IFC)

IFC lebih menyasar kepada layanan non finansial dan sektor privat. IFC berfungsi menyediakan konsultasi dan kesempatan investasi keuangan pada negara berkembang.

4. The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Selanjutnya tugas Bank Dunia lembaga MIGA yakni memberikan jaminan dari serangan perpolitikan kepada para investor. MIGA juga melindungi investasi asing dan non komersial di negara berkembang.

5. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

ICSID memfasilitasi penyelesaian sengketa investasi global dan urusan arbitrase lainnya. Artinya, ICSID sebagai penengah sekaligus navigator terhadap konflik investasi.

Fungsi Bank Dunia

Adapun fungsi Bank Dunia, yaitu:

- Meningkatkan taraf kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan.

- Mengembangkan aspek sosial, pembangunan, dan pemerintahan.

- Membantu pemangku kebijakan sebuah negara untuk menyediakan layanan berkualitas, transparan, dan efisien.

- Menjunjung kelestarian lingkungan hidup.

- Mendorong peningkatan bisnis swasta.

- Berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi dalam investasi dan juga perencanaan jangka panjang.

Tujuan Bank Dunia

Terdapat lima tujuan pokok pembentukan Bank Dunia, yaitu:

- Membantu pembangunan dan rekonstruksi suatu negara dengan memfasilitasi investasi modal.

- Mendorong pengajuan pinjaman atau investasi lewat jaminan.

- Membantu menstabilkan neraca perdagangan internasional.

- Menyusun proyek pinjaman tingkat internasional level kecil dan besar.

- Mempengaruhi investasi global sehingga tercapainya keadaan ekonomi seimbang.

Daftar Presiden Bank Dunia

Sejumlah nama pernah menjabat presiden Bank Dunia, di antaranya:

Eugene Meyer (1946). John J. McCloy (1947-1949). Eugene R. Blask, Sr. (1949-1963). George Woods (1963-1968). Robert McNamara (1968-1981). Alden W.Clausen (1981-1986). Barber Conable (1986-1991). Lewis T. Preston (1991-1995). James Wolfensohn (1995-2005) berkebangsaan Australia dan Amerika Serikat. Paul Wolfowitz (2005-2007). Robert Zoellick (2007-2012). Jim Yong Kim (2012-2019) berkebangsaan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kristalina Georgieva (2019) asal Bulgaria. David Malpass (2019-sekarang).

