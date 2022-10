CEO WeLab Beberkan Alasan Bersama Anak Usaha Astra Akuisisi Bank Jasa Jakarta USD 500 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - CEO WeLab Simon Loong membeberkan lebih jauh tentang tujuan anak usahanya bersama anak usaha PT Astra International Tbk mengakuisisi PT Bank Jasa Jakarta.

Adapun nilai akuisisi PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) oleh PT Astra International Tbk. (ASII) melalui anak perusahaannya PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial) bersama WeLab melalui WeLab Sky Limited (WeLab Sky) adalah sebesar US$ 500 juta. Bila dirupiahkan, nilai akuisisi bank tersebut sekitar Rp 7,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.393 per dolar AS).

Simon Loong menyebutkan bahwa WeLab dan Astra berencana untuk menjadikan BJJ sebagai bank digital inovatif di Indonesia. "Nilai transaksi akuisisi BJJ mencapai US$ 500 juta, berdua dengan Astra International. Kami akan meluncurkan produk digital banking pada tahun depan, secepat mungkin,” ujarnya, Kamis, 13 Oktober 2022.

Dana tersebut, kata Loong, akan digunakan untuk memperkuat modal inti BJJ agar bisa memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensyaratkan bank memiliki modal inti Rp 3 triliun. Per Juni 2022 lalu, modal inti BJJ baru sebesar Rp 2,1 triliun.

Usai menyelesaikan transaksi akuisisi, WeLab Sky dan Astra Financial menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali bank, dengan masing-masing memiliki saham BJJ sebesar 49,56 persen.

Adapun sebelumnya, pada 19 September 2022, WeLab Sky dan Astra Financial telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menyelesaikan transaksi akuisisi terhadap BJJ.

Dalam kesempatan itu, Direktur Astra sekaligus Director-In-Charge Astra Financial Suparno Djasmin menyampaikan BJJ sebagai bank digital, melalui strategi omnichannel, akan melengkapi produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan kepada pelanggan Astra.

Suparno saat itu mengutip hasil riset bahwa sekitar 77 persen masyarakat di Indonesia masih tergolong ke dalam kategori unbanked dan underbanked. "Melalui kerja sama ini, kami berharap BJJ dapat memenuhi kebutuhan pelanggan serta mempercepat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, WeLab dan Astra telah bermitra dalam ekosistem teknologi finansial di Indonesia dengan membentuk perusahaan patungan fintech lending bernama PT Astra WeLab Digital Arta (AWDA) atau MauCash pada tahun 2018.

