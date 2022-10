Harga Emas Antam Hari Ini Jeblok jadi Rp 941.000 per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas Antam hari ini, Selasa, 11 Oktober 2022, jeblok dibandingkan harga kemarin. Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam mencatat harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual senilai Rp 941.000, turun Rp 8.000 dibandingkan harga kemarin.

Sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp 520.500, turun Rp 4.000 dari harga kemarin. Untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol dengan harga Rp 4.480.000, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp 8.905.000.

Berikutnya, harga emas untuk satuan 50 gram dibanderol Rp 44.195.000 sedangkan untuk cetakan berukuran 100 gram dapat dibeli dengan harga Rp 88.312.000. Adapun ukuran 500 gram dijual senilai Rp 440.820.000 dan cetakan terbesar 1.000 gram dibanderol dengan harga Rp 881.600.000.

Untuk harga jual kembali (buyback) emas Antam berada di level Rp 822.000 per gram, turun Rp 10.000 dari harga sebelumnya. Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari Rp 10 juta.

Di pasar global, harga emas diprediksi melanjutkan penurunan pada perdagangan hari ini di tengah penguatan dolar AS. Data Bloomberg pukul 09.20 WIB menunjukkan emas Comex tercatat turun 1,3 poin atau 0,08 persen ke US$1.673,90 per troy ons.

Sementara harga emas spot turun 5,06 poin atau 0,30 persen ke US$1.663,55 per troy ons. Analis Monex Investindo Futures (MIFX) menyebutkan emas berpeluang bergerak turun dalam jangka pendek di balik outlook menguatnya dolar AS seiring masih terjaganya prospek kenaikan suku bunga oleh The Fed.

Meski begitu, penurunan harga emas dapat terbatas jika pasar mencemaskan ketegangan geopolitik di tengah laporan semakin agresifnya Rusia menyerang Ukraina setelah rusaknya jembatan Krimea yang menjadi jalur suplai tentara Rusia di Ukraina selatan. "Serta kekhawatiran pasar terhadap resesi ekonomi," tulis tim Analis MIFX dalam riset.

Pada hari ini pasar akan mencari katalis dari pidato anggota FOMC Loretta Mester pada pukul 23:00 WIB. Pasar pun mewaspadai sentimen permintaan aset safe haven logam mulia dibalik ketegangan geopolitik dan kekhawatiran resesi ekonomi.

Emas berpeluang dijual selama bergerak di bawah level resistance di US$ 1.675, karena berpotensi bergerak turun menguji support terdekat di US$ 1.663 per troy ons. Tapi bila harga emas bergerak naik hingga menembus ke atas level US$ 1.675, komoditas tersebut berpeluang dibeli karena berpotensi naik lebih lanjut menargetkan resistance selanjutnya di US$ 1.683 per troy ons.

