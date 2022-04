Harga Pangan Menjelang Lebaran: Telur Ayam, Daging Sapi, dan Cabai Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Harga pangan terpantau mengalami kenaikan seiring mendekati hari lebaran. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP) mencatat ada kenaikan di komoditas telur ayam, daging sapi, dan cabai per hari Kamis, 28 April 2022.

“Telur ayam ras Rp 27.600 per kilogram, sebelumnya Rp 27.400 per kilogram. Daging sapi paha belakang Rp 139.600 per kilogram, sebelumnya Rp 136.800 per kilogram,” tulis informasi harga kebutuhan pokok di situs ews.kemendag.go.id, 29 April 2022.

Kemudian cabai merah per tanggal 28 April 2022 seharga Rp 47.600 per kilogram atau naik 4,16 persen dari sebelumnya Rp 45.700 per kilogram. Cabai merah keriting seharga Rp 44.600 per kilogram atau naik 3,72 persen dari sebelumnya Rp 43 ribu per kilogram.

“Cabai rawit merah seharga Rp 48.500 per kilogram, naik 0,62 persen dari sebelumnya Rp 48.200 per kilogram,” tulis dari data SP2KP tersebut.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional juga mencatat kenaikan harga telur ayam ras per tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 200 atau naik 0,73 persen menjadi Rp 27.650 per kilogram. Kemudian daging sapi kualitas satu seharga Rp 109.150 per kilogram di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan paling tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharga Rp 165 ribu.

Harga cabai rawit merah mengalami kenaikan Rp 500 atau 1,05 persen menjadi Rp 48.250 per kilogram. Lalu cabai merah besar naik Rp 1.350 atau 2,62 persen menjadi Rp 52.850 per kilogram.

Kemudian harga cabai merah keriting juga naik Rp 1.150 atau 2,47 persen menjadi Rp 47.750 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau mengalami penurunan Rp 300 atau 0,7 persen menjadi Rp 42.500 per kilogram.

