Airlangga Akan Umumkan Lagi Soal Kebijakan Ekspor CPO, Ada Apa?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengumumkan lagi kebijakan mengenai ekspor crude palm oil (CPO). Pengumuman rencananya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara media briefing, Rabu petang, 27 April 2022, melalui saluran virtual.

“Dilaksanakan pukul 19.30 WIB sampai selesai,” berikut undangan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu.

Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, 22 April 2022, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng tanpa merincikan komoditasnya. Sejumlah pihak menafsirkan larangan ini berlaku untuk CPO.

Data Bursa Malaysia pada Senin lalu, 25 April 2022, menunjukkan bahwa harga CPO untuk kontrak Juli 2022 melejit hingga 6 persen ke level 6.738 ringgit per ton atau US$ 1.550 per ton.