Lowongan Kerja di PT Berdikari Bagi Lulusan S1 Akuntansi, Keuangan, dan Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Berdikari (Persero) membuka lowongan kerja untuk posisi Tax Officer. Lowongan kerja ini terbuka bagi lulusan S1 Akuntansi, Keuangan, Ekonomi atau terkait dengan IPK minimal 3,00.

Melansir dari berdikari-persero.co.id, BUMN tersebut mengumumkan bahwa pendaftaran dibuka hingga 10 April 2022. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun.

Adapun persyaratan lebih detailnya, yaitu:

1. Pendidikan Sarjana (S1) Akuntansi, Keuangan, Ekonomi atau terkait dengan IPK minimal 3,00

2. Usia maksimal 30 tahun

3. Diutamakan memiliki Brevet AB dan Brevet C

4. Memiliki pengetahuan terkait transfer pricing regulation

5. Berpengalaman dalam bidang transfer pricing minimal 2 tahun

6. Berpengalaman dalam melakukan review transaksi afiliasi

7. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris, lisan maupun tulisan

8. IT Literacy (Ms Word, Excel, Power Point)

9. Memiliki kemampuan analytical, critical thinking, problem solving & result oriented

10. Memiliki project and time management skills, ability to prioritize task and work on multiple task

Apabila memenuhi syarat di atas, Anda bisa melakukan pendaftaran melalui tautan: https://bit.ly/RecruitmentBerdikari

PT Berdikari (Persero) berdiri sejak 1966 dengan nama PT Pilot Proyek Berdikari berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 01/EK/KEP/1966 tanggal 12 Agustus 1966.

Pada 7 April 2000, PT PP Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero). Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 yang dituangkan dalam Akta No.16/22 Agustus 2000, serta disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.C-22369 HT. 01.04-TH 2000/12 Oktober 2000.

Baca: Duit Nasabah BNI Cabang Samarinda Rp 3,5 Miliar Diduga Raib, Begini Kronologinya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.