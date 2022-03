Mengenal Mata Uang Rusia, Rubel Salah Satu Mata Uang Tertua di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia dan Ukraina masih terus bersitegang. Rusia melancarkan invasi berskala besar ke Ukraina, salah satu negara tetangga yang berada di sebelah barat daya Rusia. Gejolak geopolitik keduanya turut mempengaruhi pergerakan berbagai mata uang dunia. Misalnya, Kurs dolar Amerika Serikat (AS) mengalami kelonjakan. Tidak hanya itu, beberapa mata uang negara di Asia juga turut meroket.

Tahukah Anda mata uang Rusia?

Melansir dari laman Global Exchange, Rubel sebagai mata uang Rusia ada sejak tahun 1704, yaitu berupa koin yang distrandarisasi oleh Peter the Great, Tsar Rusia terakhir dan Kaisar Rusia yang pertama menjadi 28 gram perak. Lalu pada 1885, standar baru muncul tanpa mengubah rubel perak, melainkan mengurangi kandungan emas menjadi 1161 gram.

Kemudian, pada masa pemerintahan Nicholas I, rubel perak (koin) dinyatakan sebagai alat pembayaran utama, sedangkan uang kertas menjadi alat bantu pembayaran. Mata uang tersebut tetap bertahan hingga Revolusi Rusia pada tahun 1917.

Namun, pasca bubarnya Uni Soviet pada 1991, mata uang Rusia mengalami modifikasi desain. Bank Sentral Uni Soviet (Gosbank) mengedarkan uang kertas dan uang koin baru. Uang tersebut juga dikeluarkan oleh Bank Rusia pada tahun 1992.

Pada tahun yang sama, Bank Rusia kemudian menerbitkan seri pertama uang kertass Rubel Rusia dengan nominal 5 ribu dan 10 ribu Rubel. Pada Maret 2014 Rubel Rusia diperkenalkan ke Republik Krimea dan kota Federal Sevastopol. Hingga saat ini, Rubel Rusia berbentuk koin dan kertas. Masing-masing memiliki warna dan gambar yang berbeda.

Apa Saja Gambar di Rubel Mata Uang Rusia?

Rubel Koin yang terdiri dari nominal 1, 2, 5, dan 10 bergambar Bank of Rusia dan Lambang Rusia. Sedangkan Rubel kertas umumnya lebih bervariasi. Mengutip dari kanal Russia Beyond, berikut adalah gambar yang tercantum dalam masing-masing uang kertas Rubel Rusia:

5 rubel: Bergambar Millenium of Russia Monument dan Fortress Wall

10 rubel: Bergambar Komunalny Bridge dan Krasnoyarsk Hydroelectric Plant

50 rubel: Bergambar Rostral Column Sculpture dan Old Saint Petersburg Stock Exchange and Rostral Columns

100 rubel: Bergambar Quadriga dan The Bolshoi Theatre

200 rubel: Bergambar Monument to the Sunken Ships dan Bangunan Chersonesus

500 rubel: Bergambar Monument to Peter the Great dan Solovetsky Monastery

1000 rubel: Bergambar Monument to Yaroslav I the Wise dan John the Baptist Church

2000 rubel: Bergambar Russky Bridge dan Vostochny Cosmodrome

500 rubel: Bergambar Monument to Nikolay Muracyov-Amursky dan Khabarovsk Bridge

Jejak Rubel, mata uang Rusia telah ditemukan pada adab ke-14, maka Rubel bisa dibilang sebagai mata uang tertua kedua setelah Poundsterling. Pada abad tersebut, Rubel setara dengan uang logam perak atau kopek. Nilai 1 Rubel berarti sama dengan 100 kopek.

RISMA DAMAYANTI

