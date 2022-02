Aplikasi Livin Kembali Normal, Bank Mandiri: Terima Kasih Atas Kesabaran Nasabah

Ilustrasi Aplikasi Livin by Mandiri. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memastikan layanan Livin' by Mandiri berlogo kuning telah kembali normal dan sudah dapat diakses untuk bertransaksi.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan saat ini perseroan telah menyelesaikan proses penguraian antrean transaksi yang sempat melonjak pada Jumat, 25 Februari 2022.

"Saat ini proses penguraian antrean transaksi telah selesai. Kami berterima kasih atas kesabaran nasabah," ujar Rudi dalam keterangan tertulis Jumat tengah malam.

Nasabah Bank Mandiri, kata dia, sudah dapat menikmati beragam fitur unggulan Livin by Mandiri. Sejumlah fitur unggulan yang ditawarkan adalah pembayaran dengan scan QRIS, ubah tagihan kartu kredit menjadi cicilan (power installment), transfer antarbank via BI-Fast, hingga top up dan update saldo e-Money Mandiri secara instan.

Tidak hanya itu, nasabah juga dapat melakukan transaksi tarik tunai tanpa kartu di seluruh jaringan ATM Bank Mandiri dan berbagai fitur lainnya.

"Kami akan terus berupaya untuk memastikan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan Livin' by Mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah," kata Rudi.