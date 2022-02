Perekonomian Haji Rinaldi Melesat Sejak Jadi AgenBRILink

INFO BISNIS - Haji Rinaldi bersyukur karena langkahnya menjadi Agen BRILink ternyata tak keliru. Bermitra menjadi agen laku pandai BRI membuat dirinya mampu mengembangkan usaha dan mengangkat perekonomian keluarga.

Berawal pada tahun 2015 lalu, Haji Rinaldi ditawari menjadi mitra merchant pembayaran oleh Kantor Cabang Pembantu BRI Sorek, Pangkalan Kerinci, Pekanbaru. Karena potensi kinerja yang menjanjikan, Haji Rinaldi akhirnya ditawari menjadi Agen BRILink.

“Waktu itu belum tahu soal Agen BRILink, awalnya takut juga karena harus ada 200 transaksi per bulan. Kalau tidak capai target bisa kena charge,” ujarnya. Ternyata masyarakat di sana sudah banyak yang mengetahui informasi soal manfaat dari agen laku pandai BRI tersebut. Hal itu membuat Haji Rinaldi memantapkan diri menjadi Agen BRILink.

Haji Rinaldi yang memiliki toko pemasok alat dan bahan bangunan, alat tulis kantor, alat perlistrikan, hingga kebutuhan perkebunan, memakai tokonya sebagai gerai Agen BRILink. Awal menjadi Agen BRILink, Haji Rinaldi melayani rata-rata 30 transaksi per hari.

Dia mengatakan bahwa volume dan nilai transaksi terus meningkat seiring berjalannya waktu. Saat ini dia melayani 100 transaksi lebih per hari. Bahkan sebagai Agen BRILink, Haji Rinaldi mampu melayani transaksi besar.

Dia mencontohkan dapat melayani transaksi yang nilainya Rp100 juta sampai dengan Rp400 juta. Sebabnya, nasabah merasa pelayanan Agen BRILink prosedurnya lebih cepat. Urusan biaya transaksi menjadi tidak masalah bagi para nasabah yang dilayani Haji Rinaldi.

Meski seringkali melayani transaksi besar, sebagai laku pandai Rinaldi pun tetap memfasilitasi transaksi kecil. Seperti top up e-money yang bernilai Rp50.000. Saat ini, nilai transaksi yang mampu dibukukan Rinaldi sebagai Agen BRILink bisa mencapai Rp10 miliar per bulan. “Karena rata-rata per hari Rp300 juta itu sering, bahkan ada yang sampai Rp800 juta transaksinya per hari,” kata Rinaldi.

Perputaran uang yang besar melalui Agen BRILink Haji Rinaldi di gerainya yang terletak di jalan DT Laksamana, Sorek, Kabupaten Pelalawan itu tak terlepas dari potensi ekonomi masyarakat sekitar. Rinaldi menuturkan komoditas karet dan sawit menjadi penopang ekonomi utama di sana. “Karyawan perusahan sawit lumayan banyak. Jadi kalau gajian karyawan itu lebih senang ke kami dari pada ngantre ke ATM,” ungkapnya.

Keramahan dan pelayanan prima dari Rinaldi pun membuahkan hasil. Pada 2017, ayah empat anak itu mengatakan mulai bisa menikmati hasil sebagai Agen BRILink dengan optimal. Rinaldi mampu memperkuat usaha tokonya.

Menjadi Agen BRILink pun menjadi sumber penghasilan tetap bagi suami dari Zurhayati tersebut. Per bulan, keuntungan terkecil Rinaldi sebagai Agen BRILink berkisar Rp30 juta sampai Rp45 juta.

“Semenjak itu Agen BRILink jadi usaha unggulan kami. Kami bisa membeli Mitsubishi Pajero pada 2017 dengan uang muka dan angsurannya lunas melalui keuntungan BRILink. Kami pun mencicil rumah mewah di Pekanbaru seharga Rp1 miliar itu, cicilannya tinggal dua tahun lagi. Bisnis mini market kami pun berkembang,” ujarnya.

Melalui keuntungan sebagai Agen BRILink, Rinaldi pun menyisihkan sebagian keuntungan untuk reward bagi nasabah setia. Oleh karena itu, dia berharap kerja sama dengan BRI ke depan akan semakin bertambah baik. Rinaldi berharap program BRI melalui Agen BRILink bisa bertambah maju, dan jaringan transaksi bertambah sehingga nasabah semakin puas dengan layanan BRI.

Direktur jaringan dan Layanan BRI Arga M. Nugraha mengungkapkan bahwa Agen BRILink berperan penting dalam mewujudkan inklusi keuangan yang sesungguhnya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ia berharap dari kesuksesan Agen BRILink Haji Rinaldi di wilayah Pekanbaru tersebut dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat yang lain. “BRI terus berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat.

“Kami berharap AgenBRILink dapat terus berkontribusi mewujudkan inklusi keuangan dengan berbagai layanan banking & beyond banking transaction, sekaligus memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menjadi AgenBRILink”, katanya. (*)