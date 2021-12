Terkini Bisnis: Adaro Bangun Smelter USD 728 Juta, Erick Thohir Minta Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga siang hari ini, Kamis, 23 Desember 2021 dimulai dari PT Adaro Alumunium Indonesia menandatangani LoI senilai US$ 728 juta untuk membangun smelter aluminium di kawasan industri Kalimantan Utara atau Kaltara.

Berikutnya ada penjelasan BRI soal duduk masalah gugatan Rp 1 triliun dari nasabah ke perseroan dan Erick Thohir yang meminta maaf kepada pemegang polis Jiwasraya. Lalu ada berita tentang kerugian petani akibat ikan mati di Danau Maninjau dan cerita Bakamla berhadapan dengan Cina saat berjaga di Laut Natuna Utara.

Kelima berita tersebut terpantau paling banyak diakses para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari lima berita trending tersebut.

1. Adaro Bangun Smelter Aluminium Senilai USD 728 Juta di Kawasan Industri Kaltara

PT Adaro Energy Tbk. melalui PT Adaro Aluminium Indonesia, menandatangani Letter of Intention to Invest sebesar US$ 728 juta untuk membangun smelter aluminium. Smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian aluminium ini dibangun di Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara atau Kaltara.

Penandatanganan dilakukan di lokasi pada Selasa kemarin, 21 Desember 2021 di Kalimantan Utara dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Direktur Adaro Ario Rachmat mengatakan pembangunan pabrik ini bertujuan untuk mendukung program hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah.

"Melalui investasi ini, kami berharap dapat membantu mengurangi impor aluminium," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis, 23 Desember 2021.

