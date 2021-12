Kontraktor Asal Turki Antusias Ikut Investasi di Tol Trans Sumatera, Kenapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia menggelar serangkaian kunjungan kerja di Indonesia. Salah satunya adalah site visit ke jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru-Dumai.

Hal tersebut menindaklanjuti kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono ke Turki pada awal November lalu. Saat itu, pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Turki.

Kunjungan ke jalan tol di Pulau Sumatera itu diikuti oleh rombongan yang terdiri dari Duta Besar Indonesia untuk Turki dan beberapa perusahaan konstruksi asal Turki yakni ERG Insaat Ticaret ve Sanayi dan DORCE Ltd. Mereka melakukan kunjungan kerjanya sejak Selasa kemarin hingga hari ini, Rabu, 15 Desember 2021.

Selain melihat langsung Tol Trans Sumatera, pihak Indonesia dan Turki membahas pendanaan proyek jalan serta proyek mana saja yang akan dibukakan peluang kerja sama.

Dalam kunjungan kerja ini, pihak Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Reni Ahiantini. Selain itu juga ada Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro, serta Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Adapun delegasi Turki yang ikut di antaranya Group CFO ERG Insaat Ticaret ve Sanayi, Ali Koray Erden; General Manager ERG Insaat Ticaret ve Sanayi, Ali Riza Bayraktaroglu, dan Deputy General Manager of Business Development at DORCE Ltd, Geldimurat Annageldiyev.

Agenda pada site visit JTTS Tol Pekanbaru – Dumai juga sekaligus mengajak calon investor melakukan survei kondisi tanah khususnya pada sekitar proyek pembangunan Tol Pekanbaru – Bangkinang, serta pembahasan mengenai detail usulan proyek yang akan dikolaborasikan dengan kontraktor asal Turki tersebut.