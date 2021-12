Jokowi: Merah Putih Fund Suntik Soonicorn, Swasta Harus Gabung

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal segera meresmikan Merah Putih Fund, sebuah platform pendanaan Startup atau perusahaan rintisan yang sedang disiapkan pemerintah. Nantinya, kata Jokowi, platform ini akan memberikan suntikan dana kepada Soonicorn alias perusahaan yang akan menuju Unicorn (soon to be unicorn).

"Agar bisa melompat ke level yang lebih tinggi," kata Jokowi dalam acara Akselerasi Generasi Digital pada Rabu, 15 Desember 2021.

Merah Putih Fund ini ikut digagas oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir yang hadir di acara ini. Di ruang tunggu sebelum acara mulai, kata Jokowi, ia telah menyampaikan kepada Erick kalau Merah Putih Fund tidak bisa hanya melibatkan perusahaan pelat merah saja.

"Swasta juga harus ikut gabung," kata Jokowi. Bahkan, ia juga meminta Lembaga Pembiayaan Investasi atau yang biasa dikenal Indonesia Investment Authority alias INA juga masuk ke dalam ekosistem pendanaan di Merah Putih Fund.

Dengan begitu, kata dia, Merah Putih Fund bisa menghimpun dana yang besar untuk mempercepat proses naik status dari perusahaan rintisan. Saat ini, Jokowi mencatat baru ada satu Decacorn dan tujuh Unicorn, dari 2.319 Startup di Indonesia. "Ini terus didorong naik jadi Unicorn dan Decacorn," ujarnya.

Sebelumnya, Erick telah menyampaikan kalau selama ini banyak yang mengeluh kalau dana yang mengalir ke Startup berasal dari investor asing. "Padahal kita sendiri tidak pernah mengintervensi kegiatan digital ini," kata dia dalam acara Digital Technopreneur Fest, Jumat, 19 November 2021.