Harga Aset Kripto Bitcoin Melemah di Bawah USD 50 Ribu, Terra Moncer

TEMPO.CO, Jakarta - Harga sejumlah aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar masih berfluktuasi pada perdagangan hari ini, Kamis, 9 Desember 2021. Sedangkan harga aset kripto terbesar, Bitcoin, masih melemah ke bawah US$ 50 ribu.

Berdasarkan data coinmarketcap.com hingga pukul 15.57 WIB, harga koin Terra (LUNA) menjadi yang paling moncer di antara 10 aset kripto dengan kapitalisasi terbesar. Harga LUNA menguat 11,37 persen menjadi US$ 73,83 dan telah menguat 20,92 persen sejak sepekan terakhir.

Menyusul di belakangnya, harga Binance Coin (BNB) menguat 3,27 persen menjadi US$ 601,96. Namun sejak sepekan terakhir, koin BNB masih melemah 4,07 persen.

Selanjutnya, koin XRP menguat 1,37 persen ke US$0,8653, namun masih melemah 12,2 persen sejak 7 hari terakhir. Kemudian, Solana (SOL) menguat tipis 0,01 persen masing-masing ke US$ 190,11.

Di sisi lain, Polkadot (DOT) terpantau melemah paling tajam di antara 10 aset kripto terbesar lainnya dengan pelemahan 2,77 persen ke US$ 28,73. Koin DOT pun telah melemah 20,08 persen sejak sepekan terakhir.

Koin-koin lainnya yang melemah antara lain Cardano yang turun 1,83 persen ke US$ 1,37, Bitcoin (BTC) yang melemah 1,63 persen ke US$ 49.752,07, dan Ethereum (ETH) yang melemah 0,3 persen ke US$ 4.360,33.