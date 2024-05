FIF Dapatkan Pembiayaan Hijau, untuk Leasing Motor Listrik hingga Panel Surya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Federal International Finance (FIF), perusahaan pembiayaan milik Grup Astra (Astra Financial), mendapatkan pembiayaan hijau atau pinjaman berkelanjutan senilai USD 60 juta dari tiga bank asal Jepang, Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch.

Direktur Keuangan FIF, Valentina Chai, mengatakan lewat pinjaman tersebut FIF berkomitmen mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan ke dalam operasionalnya. Hal jni sejalan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami berkomitmen mewujudkan praktik keberlanjutan, terutama di sektor pembiayaan," kata Valentina Chai dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa, 30 April 2024.

Dia menjelaskan, fasilitas pinjaman tersebut akan dikelola sebagai modal usaha dalam penyaluran pembiayaan. Nantinya, akan dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Perempuan dan penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok yang akan menerima pembiayaan dari pinjaman berkelanjutan tersebut.

"Sebagai upaya mendukung ekonomi hijau, pembiayaan ramah lingkungan juga ditawarkan melalui fasilitas ini, seperti fasilitas pinjaman untuk sepeda motor Honda listrik dan produk-produk ramah lingkungan lainnya," kata Valentina.

Dalam mengimplementasikan praktik-praktik berkelanjutan pada operasional bisnisnya, FIF akan menyalurkan fasilitas pembiayaan produk melalui tiga brand services. Mulai dari FIFASTRA yang menyediakan layanan pembiayaan sepeda motor Honda, SPEKTRA yang menawarkan kredit alat elektronik, gawai, hingga perabot rumah tangga, hingga FINATRA yang menyediakan pembiayaan modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sejalan dengan dengan komitmen terhadap kesetaraan gender dan mengurangi ketimpangan, FIF akan menghadirkan program atau promo khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas yang ingin memiliki sepeda motor Honda di FIFASTRA atau alat elektronik, gawai, hingga perabot rumah tangga di SPEKTRA.

"Di sisi produk, kami juga menargetkan penyaluran pembiayaan untuk kendaraan listrik, sepeda listrik, dan panel surya sebagai pembangkit energi ramah lingkungan," kata Valentina.

