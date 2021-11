IHSG Dibuka Lampaui Level 6.700, Investor Asing Borong Saham BBRI, BBCA, BMRI

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dibuka menguat menembus level 6.700 pada perdagangan Jumat, 12 November 2021. Saat preopening, IHSG naik 19,51 poin atau 0,29 persen menjadi 6.710,85.

Dari seluruh saham di Indeks LQ45, sejumlah 27 saham naik, 2 saham turun, dan 16 stagnan. Saham BBRI, BBCA, BMRI menjadi yang paling banyak diborong asing dengan net buy masing-masing Rp 10,4 miliar, Rp 7,3 miliar, dan Rp 3,3 miliar.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang mengungkapkan bahwa kondisi perdagangan hari ini akan dipengaruhi beberapa sentimen yang berkembang.

“Kondisi perdagangan di bursa Indonesia hari ini tidak akan berbeda jauh dengan keadaan kemarin merujuk sentimen penggerak indeks yang berkembang hingga pagi ini juga cukup beragam,” tulis Edwin dalam publikasi riset, Jumat.

Sentimen negatif penggerak IHSG hari ini, ungkap Edwin, mulai dari indeks Dow Jones (DJIA) yang kembali turun di hari ke-3 sebesar 0,44 persen. Menyusul mengecewakannya hasil kinerja keuangan Disney dan ancaman kenaikan inflasi, sehingga selama 3 hari Indeks DJIA sudah turun sebesar 510,91 poin atau 1,41 persen.

Selain itu, ungkap Edwin, harga beberapa komoditas juga mengalami kejatuhan. Seperti harga batu bara yang juga turun di hari ke-3 sebesar 0,20 persen, sehingga selama 3 hari batu bara turun US$ 14,35 atau 8,94 persen.

Harga minyak juga terpantau turun 0,24 persen sehingga minyak selama 2 hari turun 3,8 persen, harga minyak sawit (CPO) turun 0,97 persen dan nikel turun 0,01 persen.

Di samping itu, yield Obligasi AS juga kembali naik untuk tenor 10 tahun dan 2 tahun masing-masing sebesar 0,32 persen dan 0,39 persen. Edwin pun memprediksi IHSG hari ini akan bergerak di rentang 6.645 - 6.741, dan rupiah di rentang Rp14.200 - Rp14.340 per dolar AS.

Pada perdagangan Kamis, IHSG ditutup naik 0,12 persen atau 8,19 poin dan parkir di posisi 6.691,34. Posisi tersebut merupakan level penutupan tertinggi sepanjang masa atau all time high, yang sebelumnya dicapai pada 19 Februari 2018 di posisi 6.689,29. Sepanjang perdagangan kemarin, IHSG juga sempat menyentuh level intraday tertinggi sepanjang masa di posisi 6.704, yang sebelumnya dicapai pada 20 Februari 2018 di posisi 6.693,46.

