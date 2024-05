Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan BRI Capai Rp 787,9 Triliun

Iklan

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat pencapaian signifikan dalam portofolio pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing). Hingga akhir Triwulan I-2024, mencapai Rp787,9 triliun, atau setara 66,2 persen dari total kredit yang disalurkan dan portofolio investasi government bond BRI.

Peningkatan ini menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung program ekonomi hijau pemerintah melalui penerapan Environmental, Social, dan Governance (ESG). "Penyaluran kredit berkelanjutan ini tumbuh double digit, yakni 10,8 persen secara tahunan (yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp710,9 triliun," ujar Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto.

Ia juga menekankan bahwa fokus utama BRI tetap pada sektor UMKM, dengan total kredit yang disalurkan mencapai Rp700,1 triliun.

Selain sektor UMKM, BRI juga menyalurkan pembiayaan kepada sektor hijau senilai Rp83,1 triliun. Pembiayaan ini mencakup sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berwawasan lingkungan sebesar Rp54,84 triliun, transportasi hijau sebesar Rp11,78 triliun, energi terbarukan Rp6,29 triliun, dan sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) lainnya sebesar Rp10,17 triliun. BRI juga memiliki portofolio investasi government bond berbasis ESG senilai Rp4,7 triliun, menunjukkan dedikasi bank dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan.

Tidak hanya fokus pada pembiayaan, BRI juga aktif dalam pendanaan berbasis ESG. Pada triwulan I 2024, BRI membukukan total bond outstanding sebesar Rp37,2 triliun, termasuk green bond senilai Rp13,5 triliun yang diluncurkan secara bertahap sejak 2022. Selain itu, BRI juga memperoleh pendanaan melalui sustainability-linked loans dan inclusivity-based securities. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2050, dengan melakukan perhitungan emisi gas rumah kaca berdasarkan standar internasional.

Dari sisi operasional, BRI mengimplementasikan program operational eco-efficiency untuk menurunkan emisi perusahaan. Langkah-langkah yang diambil meliputi penggunaan 119 eco-friendly cars dan 150 motor listrik sebagai kendaraan operasional, serta instalasi panel surya di 93 unit kerja sebagai sumber energi rendah emisi.

BRI juga melibatkan nasabah dan masyarakat melalui program BRI Menanam, yang telah berhasil menanam 904.196 pohon di 2.593 desa di seluruh Indonesia, dengan potensi penyerapan karbondioksida mencapai 780.606 kgCO2e.

Melalui berbagai inisiatif lingkungan, BRI berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada goals No. 1 Tanpa Kemiskinan, No. 7 Energi Bersih dan Terjangkau, No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, No. 10 Berkurangnya Kesenjangan, No. 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, serta No. 13 Penanganan Perubahan Iklim. Inisiatif ini menegaskan peran BRI sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen tidak hanya pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan lingkungan serta masyarakat. (*)