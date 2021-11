Pengalaman Youtuber Fiki Wisata ke Luar Negeri dengan BNI Emerald

INFO BISNIS - Denyut pemulihan ekonomi global menguat di berbagai belahan dunia. Meredanya pandemi Covid-19 serta implementasi program vaksin membuat masyarakat lebih percaya diri dalam melakukan mobilitas, termasuk ke luar negeri.

Melihat tren tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) senantiasa memaksimalkan layanan bagi nasabah prioritas BNI atau BNI Emerald agar tetap nyaman bepergian maupun bertransaksi di luar negeri.

YouTuber milenial, Fiki Naki, mengatakan dirinya mendapat kesempatan pertama kali seumur hidupnya untuk berkunjung ke luar negeri yaitu Dubai. Lebih tepatnya, dia akan menyaksikan langsung ke perhelatan 5 tahunan Dubai Expo 2020.

Fiki berpendapat bank mitra andal dan tepercaya menjadi aspek paling penting agar momen-momen kebahagian di luar negeri menjadi lebih berkesan. "BNI keren sih, sudah terkenal dengan image bank global yang memiliki jaringan pelayanan luas," katanya.

Fiki memaparkan kemudahan paling utama dari BNI ini adalah penggunaan aplikasi BNI Mobile Banking yang membuatnya dapat tetap bertransaksi secara daring meski berada di luar negeri.

Selanjutnya adalah kemudahan untuk tarik tunai di ATM bank luar negeri mana pun. Penarikan luar negeri ini pun langsung dikonversi ke mata uang negara setempat dengan kurs yang sangat kompetitif.

Ada pula kemudahan menggunakan kartu kredit BNI yang bisa digunakan di semua mesin EDC bank luar negeri. Fiki kian senang lantaran tak perlu lagi khawatir menyimpan uang tunai dalam jumlah besar saat berwisata. “BNI ini pokoknya memberi banyak sekali kemudahan. So what are you waiting for, lets go ke luar negeri dengan BNI," katanya.

Dia juga mengalami pengalaman yang sangat menyenangkan dengan BNI Emerald. Dirinya dijemput dari rumahnya dengan mobil mewah untuk diantar langsung ke Bandara Internasional Soekarno Hatta. Petugas bandara pun ditugaskan langsung untuk menyambut, membawakan koper, melakukan cek-in, mengantarkan ke premium lounge, hingga mengantarkannya ke pintu pesawat.

"Petugasnya sangat ramah. Premium Lounge bagi nasabah BNI Emerald juga bukan sembarangan. Pelayanan berkualitas dengan pilihan makanan lengkap. Pokoknya nyaman banget," tutur Fiki.

Sebagai informasi, nasabah BNI Emerald memang mendapat fasilitas Airport Limo, Airport Assistance, Garuda Priority Service, Mastercard Airport Experience (MCAE), serta akses Outlet Kantor Cabang Luar Negeri.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan BNI merupakan pemain utama bisnis perdagangan internasional dan international payment dalam industri perbankan di Indonesia.

BNI memiliki 6 kantor cabang kantor cabang luar negeri (KCLN) di 6 negara pusat bisnis Internasional, yakni di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan New York, serta satu sub branch di Osaka.

Keberadaan kantor cabang itu tidak sekadar memberikan keunggulan terhadap bisnis International Banking BNI, tapi juga memberikan layanan Global Wealth Management bagi nasabah BNI Emerald.

"Tentunya kami pun merasa bangga jika nasabah menikmati semua fasilitas yang kami berikan. Ke depan, layanan kami akan semakin baik lagi dengan program yang lebih banyak," kata Royke. (*)